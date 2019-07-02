Год основания: 2018 г.

Онлайн школа английского языка Tetrika

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Первый урок бесплатно
Скидка 1000 руб
«Тетрика» – современный проект, созданный в помощь школьникам, осваивающим общеобразовательную программу, и взрослым, желающим начать изучать английский или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
18990 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

Speak English

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Школа иностранных языков Speak English – одна из первых на региональном рынке образовательных услуг. Лидер в сфере обучения иностранным языкам в Казани
2900 ₽/курс
350 ₽/ак.час
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Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Master English

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Watch. Listen. Speak.
5500 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Think OTB English

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«Think OTB English» - это новый, динамичный и увлекательный канадский вариант английской школы, чтобы улучшить ваши навыки общения, ТОЛЬКО для таких людей, как вы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО готовые к ПРАКТИКЕ, независимо от вашего уровня английского
7600 ₽/курс
470 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 2

Star School

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Курсы английского языка в Казани от Star School. Обучение английскому языку в Казани для начинающих
5800 ₽/курс
250 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

ЛенгвиПарк

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«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.
3000 ₽/курс
250 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

Premium English

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Центр «Премиум Инглиш» рад предложить Вам и Вашим сотрудникам Корпоративные Курсы Английского языка. Отличительной чертой Корпоративных Курсов Премиум Инглиш является ориентированность на клиента. Специалисты нашего Центра подберут подходящую для Вас программу по продолжительности курса и времени проведения занятий.
4800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 1

Британский Клуб

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British Club English -это место, где начинается приятное и разностороннее общение на английском! Мы уверены, что английский язык можно и нужно изучать с искренним удовольствием, поэтому все наши занятия проходят в дружеской позитивной обстановке. Наша основная цель - сделать Ваше обучение максимально комфортным, легким и продуктивным!
5500 ₽/курс
230 ₽/ак.час
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Год основания: 1996 г.
Кол-во филиалов: 1

Language Link

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Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.
16800 ₽/курс
350 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Онлайн школа Skyeng

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Первый урок бесплатно
Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени
18960 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 1999 г.

Ешко

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Школа дистанционного обучения ЕШКО предлагает на выбор студентов более 30 специализированных курсов английского языка. Программы рассчитаны на учеников с любым уровнем подготовки и различными целями изучения языка. Школа практикует комплексный подход к преподаванию без унылой зубрёжки.
24000 ₽/курс
1187 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Enline School

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Современная онлайн-школа английского языка ведёт обучение студентов по Skype и Zoom. Индивидуальные и групповые занятия ведут преподаватели с профильным образованием и опытом работы не менее 5 лет. Разработаны специальные курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки.
44096 ₽/курс
629 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.

Wall Street English Международная школа английского языка

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Международная сетевая школа английского языка Wall Street English – это более 3 000 000 выпускников и 450 учебных центров в Европе, Азии, Африке и странах Латинской Америки.
7500 ₽/курс
625 ₽/ак.час
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Год основания: 1992 г.

ВКС

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Сеть школ иностранных языков «BKC» предлагает взрослым пройти онлайн-обучение английскому языку по индивидуальной программе или в групповой форме. Как образовательная организация, сеть школ «ВКС» успешно существует с 1992 года. За более чем 30-летнюю историю онлайн-школа получила все сертификаты соответствия международным стандартам обучения и заслужила право принимать всю линейку Кембриджских экзаменов и IELTS.
7000 ₽/курс
900 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.

ACE - American Club of Education

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«American Club of Education» – первая школа Москвы, начавшая обучение английскому языку всех желающих со средним уровнем начальных знаний. За годы существования в центре изучения английского языка «American Club of Education» разработаны собственные методики по обучению взрослых английской речи и грамматике. Опытные педагоги-носители языка, обладатели сертификатов CELTA, DELTA и TESOL, основываясь на общепринятой мировой системе преподавания EFL/ESL, обучают взрослых с любым начальным уровнем знаний иностранного языка.
31100 ₽/курс
475 ₽/ак.час
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