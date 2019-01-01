Организации, которые готовятся к тому, чтобы выйти со своим продуктом или бизнес-наработками на мировую арену бизнеса, должны понимать, что они обязаны в составе рабочей группы иметь сотрудников, которые владеют английским языком на профессиональном уровне. Это необходимо для того, чтобы сотрудники могли общаться на должном уровне, не прибегая к помощи переводчиков, так как в этом случае может потеряться часть ценной информации. А также непонимание между двумя сторонами снижает эффективность работы.

Поэтому корпоративный английский стоит рассматривать не как расходование средств, а как выгодное инвестиционное вложение.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Респектабельные курсы с программой корпоративного обучения обычно привлекают специалистов, которые строят обучение таким образом, чтобы слушатели получали максимум полезной информации именно в своем роде занятий. Так например, для секретарей проводится детальный разбор делопроизводства, для финансистов делается упор на экономику, а технический персонал разбирается в техническом английском.

В Казани изучение английского по программе, разработанной для производств удобно заниматься языком, не покидая рабочих мест, потому что в основном все занятия проходят в офисе компаний.

Предпочтение стоит отдавать тем курсам, которые соответствуют следующим требованиям:

Адаптированные под конкретные производственные задачи программы обучения. Обязательная практическая языковая стажировка. Например, курс включает в себя стоимость оплаты времени человека со схожей профессией, того кто является носителем языка и живет на территории англоязычного государства. Таким образом, посредством онлайн-занятий можно усовершенствовать практику. Аккредитация курсов для выдачи дипломов о сдаче международного экзамена по английскому языку, для тех, кто планирует длительную командировку и работу за границей.

Образованные сотрудники принесут компании быстрый доход и положительное реноме. Поэтому стоит выбрать курсы и в короткие сроки организовать обучение для своих сотрудников.