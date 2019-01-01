Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.

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«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.

Курсы английского языка в Казани от Star School. Обучение английскому языку в Казани для начинающих

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Получение факультативных знаний гармонично развивает человека. Курсы английского языка дают возможность значительно обогатить знания и приобрести полезный навык. Тем более что в настоящее время присутствие английского языка в современном обиходе делает практику более доступной. Потому что практиковаться можно на онлайн-курсах, а также выбирая себе одежду на зарубежных ресурсах или заводя друзей по переписке. Также владение английским языком пригодится, если человек решил искать свою вторую половинку на сайте знакомств среди иностранцев, здесь без свободно владения английским не справится.

И для того чтобы решить все эти цели и задачи нужно выбрать хорошие курсы, которые помогут сделать хорошую языковую базу.

Как подобрать школу английского языка

Курсы английского языка должны соответствовать следующим критериям:

Поступление и предложение курсов, только после тестового задания, если у слушателя уже есть минимальная языковая база. Методики преподавания должны быть авторские с методическими материалами. Небольшие группы, чтобы всем хватало внимания педагога. Обязательное онлайн-общение с носителями языка. Наличие методических пособий курса. Возможность повышения квалификации в этой же школе.

Желательно, чтобы после прохождения курсов слушателя экзаменовали и выдавали оценочный лист с указаниями пробелов и сильных сторон, а также с рекомендациями относительно дальнейшего развития языка.

Сколько стоят курсы английского в Казани

Перед оплатой курсов стоит посетить несколько школ и записаться на бесплатные занятия. На месте можно будет разобраться, насколько активно работают люди в школе, как ведут себя преподаватели, подходит ли слушателю атмосфера.

Затем можно будет уточнить стоимость при оптовой покупке курсов, а также узнать нет ли акций или скидок на конкретный курс. Цена тогда будет выигрышной.

При этом бывают программы, покупку которых можно оформить в рассрочку или взять кредит. Или же наоборот оплатить полностью весь курс и в подарок получить какие-либо семинары.

Ориентировочная цена курса обычно начинается от 2 300 р.

Выбор курсов — это творческое и интересное занятие, поэтому стоит выделить время и посвятить его посещению школ.