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Сеть лингвистических школ «Лондон Экспресс» - это увлекательные курсы английского языка для взрослых и детей, подготовка к сдаче российских и международных экзаменов, лучшие образовательные программы за рубежом, бюро переводов и книжный магазин.
London Express - одна из крупнейших российских сетей языковых школ. Мы используем последние международные технологии в обучении английскому языку. Все занятия в наших школах ведутся по современной коммуникативной методике, в основе которой лежит уникальное направление «Demand High». У нас индивидуальный подход к каждому клиенту и удобный график занятий.
Все школы London Express имеют штат преподавателей — высококвалифицированных специалистов, имеющих лингвистическое и педагогическое образование, а также сертифицированных экзаменационным департаментом Кембриджского университета.
Пройдя курс обучения английскому языку в сети школ London Express, Вы получите официальный Сертификат – гарантию Ваших знаний, который окажет Вам неоценимую помощь при устройстве на работу или продвижении по карьерной лестнице, получении иностранных виз и поступлении в зарубежные учебные заведения.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|4960 за курс
|Адрес
|График работы
|Краснодар, ул. Федора Лузана, 10/1
|не указано
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