Сеть лингвистических школ «Лондон Экспресс» - это увлекательные курсы английского языка для взрослых и детей, подготовка к сдаче российских и международных экзаменов, лучшие образовательные программы за рубежом, бюро переводов и книжный магазин.



London Express - одна из крупнейших российских сетей языковых школ. Мы используем последние международные технологии в обучении английскому языку. Все занятия в наших школах ведутся по современной коммуникативной методике, в основе которой лежит уникальное направление «Demand High». У нас индивидуальный подход к каждому клиенту и удобный график занятий.



Все школы London Express имеют штат преподавателей — высококвалифицированных специалистов, имеющих лингвистическое и педагогическое образование, а также сертифицированных экзаменационным департаментом Кембриджского университета.



Пройдя курс обучения английскому языку в сети школ London Express, Вы получите официальный Сертификат – гарантию Ваших знаний, который окажет Вам неоценимую помощь при устройстве на работу или продвижении по карьерной лестнице, получении иностранных виз и поступлении в зарубежные учебные заведения.