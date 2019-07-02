London Express

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

4960 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

310 ₽/ак.час

Сеть лингвистических школ «Лондон Экспресс» - это увлекательные курсы английского языка для взрослых и детей, подготовка к сдаче российских и международных экзаменов, лучшие образовательные программы за рубежом, бюро переводов и книжный магазин.

London Express - одна из крупнейших российских сетей языковых школ. Мы используем последние международные технологии в обучении английскому языку. Все занятия в наших школах ведутся по современной коммуникативной методике, в основе которой лежит уникальное направление «Demand High». У нас индивидуальный подход к каждому клиенту и удобный график занятий.

Все школы London Express имеют штат преподавателей — высококвалифицированных специалистов, имеющих лингвистическое и педагогическое образование, а также сертифицированных экзаменационным департаментом Кембриджского университета.

Пройдя курс обучения английскому языку в сети школ London Express, Вы получите официальный Сертификат – гарантию Ваших знаний, который окажет Вам неоценимую помощь при устройстве на работу или продвижении по карьерной лестнице, получении иностранных виз и поступлении в зарубежные учебные заведения.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 4960 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Краснодар, ул. Федора Лузана, 10/1 не указано Записаться на урок

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