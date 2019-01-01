Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей

Год основания: 1951 г.

Одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка. А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения

Год основания: 1997 г.

Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!

Год основания: 2008 г.

ILS - это не курсы, а школа с глубоким систематизированным обучением, где для каждого возраста и уровня предусмотрена своя программа. 15-летний опыт в сфере преподавания иностранных языков сделали нас лидером в своем направлении. Собственные разработки, эксклюзивные программы обучения, инновационный формат преподавания и команда высококвалифицированных специалистов-залог нашего успеха сегодня.

Год основания: 2004 г.

Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.

Год основания: 2010 г.

EnglishDom – онлайн-школа английского языка, один из лидеров EdTech в Восточной Европе. Мы вдохновляем выучить английский за счет инновационных технологий, погружения в языковую среду и человеческой заботы. Школа объединяет индивидуальные уроки по Skype, цифровой учебник, онлайн-курсы, онлайн-тренажер и разговорные клубы

Год основания: 2010 г.

STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.

Год основания: 2009 г.

Языковая онлайн школа Белый Кролик обучает английскому языку по Skype с 2007 года. Вы можете заниматься индивидуально или в мини-группе в удобное для вас время и в удобном месте, не тратя время на дорогу. Все преподаватели «Белого Кролика» имеют высшее лингвистическое или филологическое образование и опыт работы.

Год основания: 2007 г.

Языковая школа AAA English проводит подготовку к международным экзаменам по английскому языку. Дипломированные русскоязычные преподаватели и преподаватели-носители помогут вам овладеть навыками по каждому этапу экзамена: от знаний грамматики, до "speaking" - говорения и аудирования.

Год основания: 2010 г.

English Discussions - это международная онлайн школа английского языка, заниматься в которой Вы можете в удобное для Вас время, в любом месте. Основная цель наших занятий - научить Вас РАЗГОВАРИВАТЬ на английском.

Год основания: 2015 г.

VikiCenter.ru – центр онлайн изучения иностранных языков посредством таких программ, как Skype, Viber и др. Мы предлагаем широкий спектр иностранных языков и вот уже 5 лет помогаем каждому желающему изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский языки.

Год основания: 2015 г.

Онлайн курсы английского языка в России по Skype и Zoom!

Год основания: 2010 г.

Мы работаем с 2011 года. Специализируемся на онлайн обучении. Преподаем 11 языков. У нас вы можете обучаться в любое время и в любом месте, где есть Интернет. Дипломированный педагог мотивирует и следит за прогрессом ученика. Пробное занятие бесплатно!

Год основания: 2011 г.

Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро

Год основания: 2010 г.

Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек

Год основания: 1997 г.

Уже много лет Центр иностранных языков АКЦЕНТ эффективно сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, обучая иностранным языкам персонал корпораций. Нам доверяют лучшие и успешные организации, и если вы цените профессиональный подход – наш Центр проведёт корпоративное обучение английскому и другим иностранным языкам прямо у вас в офисе!

Год основания: 2004 г.

«ИнтерYes» — это клуб английского языка в Москве, недалеко от станции метро Братиславская. У нас талантливые преподаватели, уютная атмосфера, отличные администраторы. Уже 26 лет обучаем английскому детей и взрослых. Для того, чтобы ваш результат был понятен, а прогресс в языке осязаем, мы выбрали точкой ориентира Кембриджские экзамены. Экзамены Cambridge English признают более 20 000 университетов, работодателей и государственных учреждений по всему миру

Год основания: 1981 г.

Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!

Год основания: 2013 г.

Заниматься с нами это лучший способ повысить свою образованность! Для полноценного обучения Вам понадобится подключение к интернету, наушники и микрофон. Длительность урока и время занятия определяете - Вы.

Год основания: 2015 г.

lingua airlines Lingua Airlines – одна из первых школ изучения английского языка по Skype. На протяжении многих лет мы развиваемся вместе со сферой online образования и постоянно совершенствуем учебный процесс.

Год основания: 2010 г.

English School NISE основан в ноябре 2012 Маргаритой Исуповой и включал в свой состав всего двух преподавателей, которые самостоятельно осуществляли обучение студентов. На настоящий момент Школа насчитывает 20 педагогов, 300 студентов, обучение прошло более 500 слушателей за 5 лет существования школы.

Год основания: 2012 г.

ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России .

Год основания: 2000 г.

Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.

Год основания: 1992 г.

Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.

Год основания: 1997 г.

За короткое время к нужному результату - это про нашу школу “Говори Сейчас”! Изучение языков работает на индивидуальной основе. Именно эту методику мы и использую в онлайн школе "Говори Сейчас". Каждый учитель школы определит и найдёт ваш метод, основываясь на том, как вы запоминаете информацию. Не слышали о таком?

Год основания: 2014 г.

NovaKid - начальная школа для детей 4-12 лет, позволяющая детям удаленно осваивать английский язык наравне с их англоговорящими сверстниками, с преподавателями из США и Великобритании, по программе преподавания соответствующей европейским стандартам CEFR

Год основания: - г.

Наша цель - Ваш прогресс в английском! Мы очень стараемся, чтобы уроки по скайпу были интересными, эффективными и недорогими. Английский сегодня нужен всем и мы готовы а, главное, очень хотим Вам помочь в его изучении!

Год основания: 2011 г.

Курсы Smart English основаны на коммуникативной методике, позволяющей в короткие сроки развить навыки разговорной речи, научиться ориентироваться в языковой среде и просто полюбить английский язык!

Год основания: 2010 г.

Полный комплекс услуг по обучению иностранного языка по Skype. Максимальная эффективность и производительность за короткое время

Год основания: 2015 г.

Центр изучения иностранных языков Глоссологус проводит обучение детей и взрослых по учебным программам, нацеленным на максимальную результативность обучения. Курс английского языка ведут опытные преподаватели, которые знают, как можно наиболее эффективно организовать процесс обучения с учетом уровня подготовки каждого ученика

Год основания: 2010 г.

Команда Мультиглот – это опытные, энергичные и творческие преподаватели, которые увлечённо подходят к процессу обучения. Они не понаслышке знают, как выявить и развить потенциал к языкам, довести знания до автоматизма.

Год основания: 2010 г.

Год основания: 1992 г.

Наши курсы обучают английскому в кратчайшие сроки, а также готовят к ЕГЭ и ОГЭ

Год основания: 2015 г.

«Англичанка» - федеральная сеть языковых клубов, которая была основана в 2002 году в Москве. Сегодня «Англичанка» насчитывает 55 языковых клубов, расположенных в 19 городах России и Казахстана. С момента основания главной целью компании было создание максимально эффективной и качественной системы обучения английскому языку детей и взрослых.

Год основания: 2002 г.

Casa di Lingua – это не просто лингвистический центр. Это дом, открытый для всех желающих свободно говорить на иностранном языке. Это непринужденная атмосфера дружеской беседы в сочетании с уникальной методикой преподавания и индивидуальным подходом к каждому ученику

Год основания: 2015 г.

Курсы английского языка в Москве для детей, подростков, взрослых, а также компаний и организаций. Мы специализируемся на преподавании английского языка.

Год основания: 2010 г.

Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство.

Год основания: 2010 г.

Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.

Год основания: 2007 г.

С 2001 года языковой центр IQ Consultancy проводит корпоративное обучение английскому языку и помогает компаниям развивать своих сотрудников. 160+ компаний доверили нам своих сотрудников. 91% наших клиентов продолжают обучение у нас.

Год основания: 2001 г.

Продуманный выбор программ и пособий, мастерство преподавателей, а главное – достаточная мотивация и вера в успех, имеющаяся у самого учащегося. Языковые курсы в Москве, работающие с учетом всех этих условий – это LINKS!

Год основания: 2016 г.

English Connection — центр английского языка, удобно расположенный в районе Хамовники, в 5 минутах ходьбы от метро Спортивная и МЦК Лужники. К нам легко добраться от Комсомольского проспекта и Третьего транспортного кольца.

Год основания: - г.

Английский язык это не спринт, а марафон. Должна быть мотивация не просто начать, а пройти достаточно далеко, чтобы увидеть свои результаты. Для того чтобы пробежать марафон, нужно рассчитывать силы надолго. Для этого мы помогаем Вам поставить четкие и измеримые цели.

Год основания: 2010 г.

Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!

Год основания: 2017 г.

На сегодняшний день в Москве существует огромное количество языковых школ, обещающих за короткое время научить студента разговаривать на иностранном языке как на родном. Человеку, желающему овладеть иностранным языком, довольно сложно выбрать среди всего разнообразия предложений. Почему же стоит выбрать именно нашу школу и чем она отличается от конкурентов?

Год основания: 2018 г.

Курсы английского языка для малышей делятся на несколько подвидов. С детьми от года до 2 лет преподаватели занимаются в присутствии родителей. Помимо изучения иностранного особое внимание уделяется раннему развитию.

Год основания: - г.

Наш языковой центр с 2018 года обладает лицензией Кембриджского университета по подготовке и регистрации к экзаменам YLEStarters, YLEMovers, YLEFlyers, KEY (KET), PET, FCE, CAE, CPE, TKT, IELTS, TKT, BEC, BULATS

Год основания: 2014 г.

Английский Лингвистический Центр "First Decision" предлагает эффективную подготовку к сдаче международных экзаменов FCE, CAE, IELTS и TOEFL, уделяя должное внимание всем аспектам экзамена в соответствии с форматом экзамена.

Год основания: - г.

Студия Next Door English в Строгино. Удобное расположение, сотрудничество с профессиональными коллегами и индивидуальный подход к клиентам обеспечат высокое качество обучения в пределах родного района. Приходите знакомиться, пройдите бесплатное собеседование и учите английский рядом с домом! До встречи,

Год основания: 2009 г.

Контракты с иностранными партнерами, а также зарубежные инвесторы - показатель успешного развития и процветания любой компании. Естественно, сотрудники фирмы в этом случае обязательно должны хорошо владеть английским языком. Корпоративный английский для сотрудников компаний отличается от обычного разговорного, поэтому изучать его по стандартным курсам не столь эффективно.

Год основания: 2012 г.

Компания реализует идею непрерывного профессионального совершенствования, обучения, повышения организационного потенциала. Руководство школы считает, что это важно независимо от области деятельности, географического положения или размера компании

Год основания: 2007 г.

КЭСПА - онлайн-школа английского языка с правильной методикой. После школы и университета у большинства людей есть "немое" знание английского языка - может что-то понять, но не может ничего сказать.

Год основания: 1999 г.

English Lingua Centre - курсы английского языка в Москве с самой широкой сетью филиалов, партнер Оксфордского Университета. Обучение ведется по классическим годичным программам обучения по методике New Headway в групповой и в индивидуальной форме. Из специализированных курсов наиболее востребованы краткосрочные интенсивные программы изучения английского языка для всех возрастных групп, а также подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, FCE, CAE, ЕГЭ.

Год основания: 2011 г.

ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.

Год основания: 2014 г.

Авторская методика обучения "Свободы Слова" - гибрид разработок советских ученых и современных технологий, которые адаптировали процесс обучения под современные потребности и цели.

Год основания: 2002 г.

Наша школа это лучшее соотношение цены и качества, и удобное месторасположение в 2 мин. ходьбы от станции метро Озерная. Квалифицированная команда преподавателей, включающая носителей языка, поможет каждому студенту добиться поставленных целей в короткие сроки. Изучайте английский весело и эффективно, в группах и индивидуально.

Год основания: 2015 г.

Мы очень ответственно подходим к вопросу подбора преподавателей. Конечно же, обязательное условие – педагогическое образование и не менее чем трехлетний опыт успешной работы. Наши педагоги русскоязычные, но все имеют отличное произношение и регулярно повышают свой уровень за границей. Но самое главное – они умеют увлечь изучением языка, сделать занятия яркими и интересными, на которые захочется прийти снова.

Год основания: 2010 г.

Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.

Год основания: 2004 г.

Школа иностранных языков ITEC в течение многих лет готовит будущих студентов зарубежных университетов к международным экзаменам. IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, ACT, SAT - все экзамены для обучения за рубежом, получения визы, трудоустройства и иммиграции.

Год основания: 2012 г.

Многие полагают, что преподавать английский язык для детей очень сложно. Малыши с трудом поддаются академическому обучению, неусидчивы, не способны удерживать внимание длительное время и… В общем-то сложности на этом заканчиваются, да и обусловлены они лишь особенностями, свойственными раннему возрасту.

Год основания: 2005 г.

Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени

Год основания: 2012 г.

Центр английского языка «English World» предлагает Вам пройти качественное и современное обучение английскому языку в Москве по самой низкой цене

Год основания: 2017 г.

Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек

Год основания: 1997 г.

Вместе с The BEST легко и интересно: вам будут доступны новейшие технологии обучения, включая интерактивные задания и уроки. Вы будете общаться с преподавателями-носителями языка и участвовать в обучающих мероприятиях.

Год основания: 2016 г.

Ваш ребенок заговорит на английском за 3 месяца. Индивидуальное онлайн обучение с носителем языка + визуализация и поурочная отчетность

Год основания: 2011 г.

Обучаем иностранным языкам с 2009 года Для любых целей. с любого уровня, в любые сроки

Год основания: 2009 г.

Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.

Год основания: 2004 г.

Студия LangLiberty — это индивидуальный подход к каждому студенту, у каждого своя цель, значит и решение всякий раз будет особенным.

Год основания: 2015 г.

Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.

Год основания: 2013 г.

Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.

Год основания: 2000 г.

Год основания: 1999 г.

Preply – удобная платформа, которая помогает ученикам найти наиболее подходящего им педагога из любого конца мира, в том числе и носителя языка. Рейтинговая система дает возможность быть уверенным в выборе!

Год основания: 2012 г.

Год основания: 2015 г.

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Год основания: 2018 г.

История нашего центра начинается в далеком 1996 году, когда коллективы наиболее прогрессивных преподавателей МГИМО и Дипломатической Академии МИД РФ объединили свои усилия по созданию методики, позволяющей любому человеку в кратчайший срок выучить английский язык. И уже летом 1997 года был открыт наш лингвистический образовательный центр ES, который начал успешную преподавательскую работу.

Год основания: 1996 г.

Онлайн-школа иностранных языков Greenland – это школа иностранных языков, которая уже не первый год занимается успешным дистанционным обучением студентов по всей стране. Наши преподавателя являются профессионалами своего дела, регулярно общаются с носителями и постоянно совершенствуют свой уровень владения языком и навыки преподавания.

Год основания: 2016 г.

Идёт набор учащихся производим запись детей и взрослых на новый учебный год! Звоните, ,обращайтесь по телефонам

Год основания: 2018 г.

Enline - онлайн-школа английского языка. В штате школы более 60 опытных преподавателей: русскоязычные преподаватели английского, носители английского языка из США и Великобритании, а также русскоязычные преподаватели, проживающие в англоязычных странах. Все преподаватели имеют более 5 лет опыта, а также профильные сертификаты и образование.

Год основания: 2012 г.

Курсы корпоративного английского в Москве от мотивационного лингво-тренера Дарьи Жаровцевой

Год основания: 2010 г.

Хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным, образованным, уверенным в себе человеком — запишите его на курсы английского языка для детей от компании «Native Class».

Год основания: - г.

Языковая школа Ling-Win - это активно развивающаяся компания. Мы обучаем иностранным языкам "студентов" любого возраста: дошкольников, младших школьников, подростков и взрослых.

Год основания: 2018 г.

На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве. Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования.

Год основания: 2004 г.

Обучение в ENGLISH COUNTRY основано на коммуникативной методике. Вы можете обучаться в классах, онлайн или с выездом преподавателя к Вам.

Год основания: 2011 г.

Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.

Год основания: 2011 г.

Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам. Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.

Год основания: 2012 г.

Мы — школа для детей и взрослых. Для дошкольников 5-6 лет мы предлагаем вводный курс, включающий программу обучения чтению.

Год основания: 2000 г.

Российско-британская школа Алгоритм – это возможность пройти обучение и успешно подготовиться к поступлению в лучшие зарубежные и российские университеты

Год основания: - г.

"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.

Год основания: 2000 г.

Общий курс английского предназначен для студентов с любым уровнем знаний. Он подойдет, как студентам с невысоким уровнем владения языка, так и тем, кто уже свободно говорит по-английски. В рамках данного курса студенты смогут изучать английский как с русскоязычным педагогом, так и с носителем языка.

Год основания: 2010 г.

На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.

Год основания: 2008 г.

Наша школа находится в самой высокой башне Европы - Башня Федерация на 18 этаже. Мы обучаем руководителей, топ-менеджеров, людей с определенными целями. Мы предлагаем индивидуальные, групповые, корпоративные и дистанционные занятия. Специфика нашей школы - это персонализированный подход, обучение только на английском языке, гибкость, нешаблонный подход к целям наших студентов. Наши преподаватели - это настоящие эксперты, которые строят образовательный процесс таким образом, чтобы студенты каждый раз ждали занятие и приходили замотивированные.

Год основания: 2017 г.

Мы - молодая, активная, опытная и творческая команда! Мы обучаем шести языкам: английскому, испанскому, итальянскому, французскому, немецкому и португальскому! Все наши преподаватели - дипломированные педагоги-лингвисты со знанием нескольких языков (а некоторые и до пяти!!)

Год основания: 2011 г.

Корпоративное обучение сотрудников иностранным языкам наших клиентов на пользу бизнеса – главное направление нашего частного образовательного учреждения. Подход к обучению компании «ТрансЛинк-Образование» позволяет клиентам оптимизировать бюджет на развитие своих сотрудников и улучшить отношения с международными партнерами.

Год основания: 2004 г.

Находить ответы на свои вопросы, мыслить, принимать самостоятельные решения – обучение языку в формате исследования привлечет живой ум тинейджера гораздо больше, чем регулярные порции готовых выражений на заданную тему. Одинаково захватывающими оказываются как сами новые знания, так и способы, которыми они были получены – подростки осваивают инструмент, при помощи которого смогут легко и эффективно учиться дальше.

Год основания: - г.

Персональная программа на весь курс обучения. Современный язык. Глубокое погружение

Год основания: 2017 г.

OC Children – класс раннего языкового развития для детей 2-7 лет. Проходят в игровой форме по методике полного погружения в языковую среду. Во время занятий дети поют песни и танцуют, играют в подвижные и настольные игры, читают книжки, делают поделки, и все это на английском языке. В каждом занятии используется набор игр и упражнений, специально нацеленных на развитие речи.

Год основания: 2010 г.

Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.

Год основания: 2012 г.

Год основания: 2001 г.

Основатели центра иностранных языков Big Step - это люди, которые не представляют свою жизнь без преподавания. Мы стараемся давать всем хорошее, качественное, доступное образование. Наши уроки – это не скучное изучение грамматики, чтение текстов и перевод предложений, это увлекательное, захватывающее путешествие в мир иностранных языков

Год основания: 2016 г.

Вы можете выбрать курсы английского языка в соответствии с вашими предпочтениями. Филиалы наших курсов расположены в разных районах города Москвы, вблизи от метро Академическая, Варшавская, Коломенская, Университет, Юго-Западная, Ясенево, Очаково, Славянский бульвар

Год основания: 2008 г.

DELTA language school приветствует вас! Мы с радостью готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы достигли успехов в изучении английского языка.

Год основания: 2010 г.

Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка. За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.

Год основания: 2012 г.

Школа Alma Mater создана группой университетских преподавателей с учеными степенями и соответственно в штат принимаем только коллег, которые равны нам или превосходят по талантам, владению языками и умению работать со студентами

Год основания: 2015 г.

Центр иностранных языков "Rondine" существует с января 2011 года, но уже зарекомендовал себя как центр качественного обучения европейским языкам.

Год основания: 2010 г.

Основа курсов: серия учебников бизнес-английского Market Leader. Учебники включают в себя разбор реальных кейсов, тексты о мировых лидерах бизнеса, грамматику и бизнес-лексику. Кроме учебников используется комплекс видео- и аудио-материалов, еженедельный разбор деловых новостей и прессы. Студенты получают доступ ко всем материалам курса в электронном виде, плюс Вы можете заказать копии учебников, они будут доставлены курьером.

Год основания: 2017 г.

В основу обучения иностранным языкам был положен метод подготовки российских дипломатов, который предполагает свободное владение иностранным языком. На наших курсах можно изучать не только традиционные, но и редкие европейские, восточные и славянские языки, как в группах, так и индивидуально.

Год основания: - г.

Курсы английского в атмосфере носителей с официальной гарантией результата

Год основания: - г.

Everyday English занимается обучением детей и взрослых английскому языку на Юго-Западе Москвы. Наша основная идея - учить настоящий, разговорный английский с носителями, рядом с домом! У нас работают только преподаватели из США, Великобритании, ЮАР с сертификатами TEFL CELTA.

Год основания: - г.

London Gates — это единственный центр дополнительного образования, который имеет аккредитацию Британской экзаменационной комиссии EDEXCEL. Мы имеем право готовить учеников и принимать у них экзамены на британский аттестат A-Levels, необходимый для поступления в лучшие университеты мира

Год основания: 2010 г.

Baby-Bilingual Club – клуб английского языка для детей 2-12 лет. Наша задача – научить детей свободно общаться на английском языке, и предоставить качественное погружение в англоговорящую среду, как с точки зрения развития языка, так и с точки зрения знакомства с культурой

Год основания: - г.

Приглашаем Вас пройти интенсив курсы английского для срочной актуализации уже имеющихся языковых знаний или ускоренного приобретения новых. В процессе обучения Вы окунетесь в языковую среду и начнете общаться на повседневные, бытовые темы обыденной жизни.

Год основания: 2004 г.

Корпоративное обучение английскому языку Покажем видимые результаты уже через 1 месяц или вернем деньги! Занятия у вас/нас в офисе или online

Год основания: 2016 г.

Компания SPLASH – эксперт в корпоративном обучении английскому языку. Помимо базовых потребностей клиентов в простоте и надежности, компания проводит бесплатные тестирования сотрудников и обеспечивает полный контроль результатов.

Год основания: - г.

В English Country вы можете пройти подготовку к тесту IELTS и любому другому международному экзамену по английскому языку, наши преподаватели помогут вам выйти на нужный уровень максимально эффективно в необходимые сроки, благодаря чему вы успешно сдадите экзамен IELTS в Москве и другие тесты

Год основания: - г.

Лингвистический центр English Exam проводит подготовку к международным экзаменам Cambridge ESOL и обеспечивает организацию данных экзаменов под контролем представительства Cambridge English в Москве с выдачей сертификатов Cambridge English Language Assessment

Год основания: - г.

Экзамен PTE General проходит в 2 этапа: письменный тест и устный. В письменный тест включены задания по аудированию, чтению и письму, все работы проверяются экзаменаторами EDEXCEL в Великобритании. Устный тест оценивается экзаменатором учебного и авторизованного тест-центра Lingua Development; запись устного теста также отправляется для дополнительной проверки объективности поставленной оценки в Великобританию.

Год основания: 2006 г.

Комп Лэнг был основан в 1993 году как учебный центр иностранных языков для детей и взрослых, а в 2005 году на его базе был открыт Авиационный учебный центр

Год основания: - г.

Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом

Год основания: 2000 г.

Genius English - это онлайн-школа ускоренного обучения английскому языку, учиться в которой легко и приятно. Интересные уроки с опытными преподавателями сделают обучение простым и действенным. Учитесь в любом месте в удобное именно для вас время! Хватит подстраиваться под графики и выделять уйму времени для поездки на занятия!

Год основания: 2016 г.

Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице. Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.

Год основания: 2017 г.

В нашем Центре – приятная дружелюбная атмосфера, способствующая комфортному общению и обучению. Занятия проходят в динамичной, увлекательной форме, скучающих и отсутствующих у нас не бывает. Каждому ученику уделяется достаточно внимания, все в равной мере вовлечены в процесс обучения.

Год основания: 2013 г.

Профессиональная школа английского языка INSIDE ENGLISH приглашает Вас в увлекательное путешествие в мир новых возможностей, где, достигая определенных уровней знаний, перед Вами будут открываться всё новые и новые двери и горизонты

Год основания: 2010 г.

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У вас есть желание, возможность и время начать изучать английский язык. Но этого, как оказалось, недостаточно. С проблемой выбора сталкивается каждый, кто задается вопросом найти курсы английского языка: рынок сегодня перенасыщен предложением.

А возможно, что вы уже давно изучаете язык, но кажется, что:

он невыносимо сложный;

нереально запомнить все временные формы и употребить их в нужном месте;

не можете перенести теорию в практику;

не можете правильно выразить свою мысль;

не успеваете за мыслью говорящего: он уже ее заканчивает, а вы только перевели в уме начало.

Ошибиться с выбором не хотелось бы ни новичку, ни более продвинутому. Особенно, когда дело касается потраченных денег и времени.

Как подобрать школу английского языка

К выбору школы английского важно подойти серьезно, ведь от этого зависит будущее:

планируете переезд за границу: необходимо пройти собеседование на получение визы;

подтверждаете диплом: надо сдать непростой экзамен;

устраиваетесь на работу в зарубежную компанию: впереди серьезное собеседование, от которого зависит выберут на должность вас или конкурента и пр.

В Москве достаточно много школ английского языка как для детей, так и для взрослых.

На что важно обращать внимание при выборе курсов английского языка:

продолжительность обучения: вам не должны обещать уровень Advanced уже через месяц;

наличие аккредитации организации и уровень подготовки преподавателей;

входной тест для определения уровня языка и возможность посетить пробное бесплатное занятие;

возможность выбора удобного времени, места и формат занятий (онлайн или «живое» обучение);

небольшие группы: изучение английского в группах более 10-ти человек должно вас насторожить.

Сколько стоят курсы в Москве

Цены на курсы английского языка в Москве варьируются: от 150 руб. за академический час и выше.

Стоимость чаще всего складывается из нескольких факторов:

престиж школы;

местоположение;

уровень преподавателя;

интенсивность обучения.

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