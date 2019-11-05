Дата основания
2010 г.
Минимальная стоимость
2400 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
775 ₽/ак.час
Языковая школа AAA English относительно молодая (основана в 2010 году английским преподавателем и бизнесменом), но уже заслужила доверие, хороший рейтинг и постоянный поток студентов.
Как и большинство других школ, AAA с успехом использует коммуникативную методику, в основе которой лежит изучение английского без языка посредника и делается упор на разговорную практику. С ее помощью вы научитесь интуитивно понимать незнакомую английскую речь и будете усваивать новый материал в естественной среде.
Программы, которые предлагает школа:
- общий английский для начинающих и более продвинутых;
- английский для путешествий и для работы;
- английский для успешной сдачи экзаменов;
- интенсивные курсы;
- занятия с носителями языка.
Основные преимущества:
- бесплатное пробное занятие;
- постоянные акции и скидки;
- занятия в мини группах до 8-ми человек;
- бесплатные индивидуальные занятия на случай, если вы не допоняли тему.
Длительность занятия минимум 90 минут.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивные курсы английского языка
|12 ч.
|9300 за курс
|Курсы английского для детей 6-10 лет
|10 ч.
|8520 за курс
|Курсы английского для детей 10-12 лет
|16 ч.
|12800 за курс
|Курсы английского для детей 12-14 лет
|16 ч.
|12800 за курс
|Курсы английского для детей 14-17 лет
|16 ч.
|12800 за курс
|Английский для детей на каникулах
|50 ч.
|15000 за курс
|Английский летний лагерь для детей
|50 ч.
|15000 за курс
|Подготовка к ОГЭ по английскому
|12 ч.
|9300 за курс
|Подготовка к ЕГЭ по английскому
|12 ч.
|9300 за курс
|Английский с носителем для детей
|8 ч.
|6400 за курс
|Английский с носителем для взрослых
|16 ч.
|12800 за курс
|Английский индивидуально
|1 ч.
|2400 за курс
|Английский язык по скайп
|1 ч.
|2400 за курс
|Подготовка к международным экзаменам
|1 ч.
|2400 за курс
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|12800 за курс
|Курсы английского для детей 4-6 лет
|8 ч.
|6400 за курс
События и акции
Внимание! У нас летняя акция! AAA English
Все лето 2019 в AAA English School действует скидка на курс "Разговорный интенсив"
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Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Якиманка, метро Полянка, Старомонетный переулок, дом 8, строение 6/7
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Oxana
5 ноября 2019 | 17:08
Хорошая школа, дружественная атмосфера и приветливые преподаватели. Да и цены не такие большие, как в других. Меня все устраивает.
anzhelika.karasyuk
12 ноября 2019 | 12:16
Для сына английский с первого дня обучения был каторгой какой-то. Ну не хочет им заниматься и все! Мы уже все перепробовали. Решились отдать его заниматься у иностранца - носителя. Как раз в AAA English легко добраться было. И о чудо! Ему понравилось! Преподавателя своего любит безмерно) Он у них и правда классный! Спасибо школе!
Alexander
13 ноября 2019 | 17:02
Думал ,что с носителями учить английский будет сложнее. Уже убедился в обратном, иду на учебу как на праздник)
AllaEvseeva
29 ноября 2019 | 17:19
Нравятся уроки с Донованом. Он все доходчиво объясняет, очень много общаемся с ним о России, он настоящий фанат нашей страны
nina_serova81
1 апреля 2020 | 17:33
Дочка сама попросилась учиться английскому языку углубленно - очень он ей нравится. Мы подумали и решили, что если учиться, то лучше у носителя. И не пожалели, у нее теперь отличный разговорный английский. Занимались в основном с Донованом, но все педагоги нравятся. Больше всего привлекло изначально, что здесь реально мини-группы, которые стоят своих денег.
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