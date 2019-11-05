Языковая школа AAA English относительно молодая (основана в 2010 году английским преподавателем и бизнесменом), но уже заслужила доверие, хороший рейтинг и постоянный поток студентов.

Как и большинство других школ, AAA с успехом использует коммуникативную методику, в основе которой лежит изучение английского без языка посредника и делается упор на разговорную практику. С ее помощью вы научитесь интуитивно понимать незнакомую английскую речь и будете усваивать новый материал в естественной среде.

Программы, которые предлагает школа:

общий английский для начинающих и более продвинутых;

английский для путешествий и для работы;

английский для успешной сдачи экзаменов;

интенсивные курсы;

занятия с носителями языка.

Основные преимущества:

бесплатное пробное занятие;

постоянные акции и скидки;

занятия в мини группах до 8-ми человек;

бесплатные индивидуальные занятия на случай, если вы не допоняли тему.

Длительность занятия минимум 90 минут.