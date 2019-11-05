AAA English

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

2400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

775 ₽/ак.час

Языковая школа AAA English относительно молодая (основана в 2010 году английским преподавателем и бизнесменом), но уже заслужила доверие, хороший рейтинг и постоянный поток студентов.

Как и большинство других школ, AAA с успехом использует коммуникативную методику, в основе которой лежит изучение английского без языка посредника и делается упор на разговорную практику. С ее помощью вы научитесь интуитивно понимать незнакомую английскую речь и будете усваивать новый материал в естественной среде.

Программы, которые предлагает школа:

  • общий английский для начинающих и более продвинутых;
  • английский для путешествий и для работы;
  • английский для успешной сдачи экзаменов;
  • интенсивные курсы;
  • занятия с носителями языка.

Основные преимущества:

  • бесплатное пробное занятие;
  • постоянные акции и скидки;
  • занятия в мини группах до 8-ми человек;
  • бесплатные индивидуальные занятия на случай, если вы не допоняли тему.

Длительность занятия минимум 90 минут. 

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивные курсы английского языка 12 ч. 9300 за курс
Курсы английского для детей 6-10 лет 10 ч. 8520 за курс
Курсы английского для детей 10-12 лет 16 ч. 12800 за курс
Курсы английского для детей 12-14 лет 16 ч. 12800 за курс
Курсы английского для детей 14-17 лет 16 ч. 12800 за курс
Английский для детей на каникулах 50 ч. 15000 за курс
Английский летний лагерь для детей 50 ч. 15000 за курс
Подготовка к ОГЭ по английскому 12 ч. 9300 за курс
Подготовка к ЕГЭ по английскому 12 ч. 9300 за курс
Английский с носителем для детей 8 ч. 6400 за курс
Английский с носителем для взрослых 16 ч. 12800 за курс
Английский индивидуально 1 ч. 2400 за курс
Английский язык по скайп 1 ч. 2400 за курс
Подготовка к международным экзаменам 1 ч. 2400 за курс
Общий курс английского языка 16 ч. 12800 за курс
Курсы английского для детей 4-6 лет 8 ч. 6400 за курс

%
События и акции

Все лето 2019 в AAA English School действует скидка на курс "Разговорный интенсив"
Подробнее

Наши бесплатные предложения
Подробнее

Наши постоянные акции и спец. предложения
Подробнее
Смотреть все

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Якиманка, метро Полянка, Старомонетный переулок, дом 8, строение 6/7 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Oxana
5 ноября 2019 | 17:08
Хорошая школа, дружественная атмосфера и приветливые преподаватели. Да и цены не такие большие, как в других. Меня все устраивает.
anzhelika.karasyuk
12 ноября 2019 | 12:16
Для сына английский с первого дня обучения был каторгой какой-то. Ну не хочет им заниматься и все! Мы уже все перепробовали. Решились отдать его заниматься у иностранца - носителя. Как раз в AAA English легко добраться было. И о чудо! Ему понравилось! Преподавателя своего любит безмерно) Он у них и правда классный! Спасибо школе!
Alexander
13 ноября 2019 | 17:02
Думал ,что с носителями учить английский будет сложнее. Уже убедился в обратном, иду на учебу как на праздник)
AllaEvseeva
29 ноября 2019 | 17:19
Нравятся уроки с Донованом. Он все доходчиво объясняет, очень много общаемся с ним о России, он настоящий фанат нашей страны
nina_serova81
1 апреля 2020 | 17:33
Дочка сама попросилась учиться английскому языку углубленно - очень он ей нравится. Мы подумали и решили, что если учиться, то лучше у носителя. И не пожалели, у нее теперь отличный разговорный английский. Занимались в основном с Донованом, но все педагоги нравятся. Больше всего привлекло изначально, что здесь реально мини-группы, которые стоят своих денег.

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!