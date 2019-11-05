Дата основания
2000 г.
Минимальная стоимость
8000 ₽/курс
Кол-во филиалов
10
Средняя стоимость
630 ₽/ак.час
ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске. В год здесь проходят обучение более 12 000 человек, а общее количество выпускников уже более 200 000. У школы более 1500 корпоративных клиентов – компаний, чьи сотрудники успешно прошли обучение в ALIBRA SCHOOL.
В ALIBRA SCHOOL Вы можете изучать английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский и русский языки. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя курс и формат обучения – индивидуальные и групповые занятия, бизнес-курсы, программы для детей любого возраста. ALIBRA SCHOOL имеет официальную аккредитацию на прием Кембриджских экзаменов: взрослые и дети могут подготовиться и сдать международные экзамены и получить официальный Кембриджский сертификат.
Именно в ALIBRA SCHOOL была создана и внедрена уникальная авторская методика обучения, которая позволяет освоить английский язык в рекордно короткие сроки. Построенный на ее основе общий курс Skyrocket позволяет всего за 8 месяцев «вырасти» с нуля до уровня Upper-Intermediate. Ежегодно с ее помощью десятки тысяч людей в нашей школе овладевают языком международного общения. И положительные отзывы слушателей подтверждают это: 96% из них рекомендуют ALIBRA SCHOOL друзьям и знакомым, а 75% приходит к нам снова – совершенствуют свои знания, изучают второй или третий язык.
Особой гордостью ALIBRA SCHOOL является преподавательский состав. В штате школы – более 450 преподавателей, в том числе и носители языка. Все они проходят тщательный отбор и постоянно повышают свою квалификацию, проходят специальные тренинги, призванные повысить их потенциал и раскрыть новые возможности для роста.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|10080 за курс
|Интенсивный курс по английскому
|16 ч.
|10080 за курс
|Английский для детей
|16 ч.
|8000 за курс
|Корпоративный курс английского
|16 ч.
|28000 за курс
|Индивидуальные занятия по английскому
|8 ч.
|16000 за курс
|Занятия с носителем английского
|16 ч.
|44000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Ховрино, метро Речной вокзал, ул. Лавочкина, 34
|Москва, Пресненский район, метро Краснопресненская, ул. Заморенова, д. 11
|Москва, район Южное Тушино, метро Сходненская, улица Сходненская, д. 56
|Москва, Обручевский район, метро Новые Черёмушки, ул. Профсоюзная, д. 64, корп. 2
|Москва, Басманный район, метро Курская, ул. Земляной вал, д. 7
|Москва, район Чертаново Северное, метро Южная, ул. Днепропетровская, д.2
|Москва, Даниловский район, метро Тульская, ул. Б. Тульская, д. 13, ТРЦ Ереван Плаза, 5 этаж
|Москва, район Тропарёво-Никулино, метро Юго-Западная, ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1
|Москва, Тверской район, метро Новослободская, ул. Долгоруковская, д. 6
|Москва, микрорайон Павшинская Пойма, метро undefined, г. Красногорск, Красногорский бульвар дом 25
Отзывы
SvarobaKatya
5 ноября 2019 | 17:38
Занимаюсь в школе Тульской. Очень нравится местоположение и то, что в школе очень крутой интерьер. Кого-то может отпугнуть цена, но я считаю, что оно того стоит.
TonyL
13 ноября 2019 | 17:13
Классная школа, приветливые администраторы, талантливые преподаватели.
DimaDementiev
18 ноября 2019 | 16:32
Все отлично, преподаватели супер, атмосфера тоже вполне устраивает.
IlyaK
20 ноября 2019 | 12:48
Классная школа с самыми разнообразными программами, каждый может себе найти курс, который ему подходит
Pyotr
26 ноября 2019 | 16:58
Учу язык в Алибре уже полгода. Преподаватели очень хорошо все объясняют, консультируют по домашке, мой уровень растет день ото дня)
Dyma
27 ноября 2019 | 17:28
Благодаря Алибре я наконец-то сдвинулся в своем знании английского
Tonya
29 ноября 2019 | 14:21
У меня банальная история - учила английский в школе, затем в институте, но как-то так, спустя рукава. А сейчас он понадобился для работы, сначала пошла как бегинер, затем прошла экспресс-курс делового английского, достигла больших успехов. Думаю, что продолжу учиться в Алибре, т.к. тут все устраивает.
JuliaBelaya
2 декабря 2019 | 16:23
Посещаю занятия с удовольствием, все доступно объясняют. Раньше стеснялась говорить на английском, теперь нет
SergeyBerezin
27 декабря 2019 | 19:48
Одна из лучших по отзывам языковая школа ALIBRA SCHOOL не оправдала моих ожиданий. Отсутствие продуманной методики сделало обучение малоэффективным.
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!