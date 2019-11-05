ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске. В год здесь проходят обучение более 12 000 человек, а общее количество выпускников уже более 200 000. У школы более 1500 корпоративных клиентов – компаний, чьи сотрудники успешно прошли обучение в ALIBRA SCHOOL.

В ALIBRA SCHOOL Вы можете изучать английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский и русский языки. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя курс и формат обучения – индивидуальные и групповые занятия, бизнес-курсы, программы для детей любого возраста. ALIBRA SCHOOL имеет официальную аккредитацию на прием Кембриджских экзаменов: взрослые и дети могут подготовиться и сдать международные экзамены и получить официальный Кембриджский сертификат.

Именно в ALIBRA SCHOOL была создана и внедрена уникальная авторская методика обучения, которая позволяет освоить английский язык в рекордно короткие сроки. Построенный на ее основе общий курс Skyrocket позволяет всего за 8 месяцев «вырасти» с нуля до уровня Upper-Intermediate. Ежегодно с ее помощью десятки тысяч людей в нашей школе овладевают языком международного общения. И положительные отзывы слушателей подтверждают это: 96% из них рекомендуют ALIBRA SCHOOL друзьям и знакомым, а 75% приходит к нам снова – совершенствуют свои знания, изучают второй или третий язык.

Особой гордостью ALIBRA SCHOOL является преподавательский состав. В штате школы – более 450 преподавателей, в том числе и носители языка. Все они проходят тщательный отбор и постоянно повышают свою квалификацию, проходят специальные тренинги, призванные повысить их потенциал и раскрыть новые возможности для роста.