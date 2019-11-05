ALIBRA SCHOOL

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Первый бесплатный урок

Дата основания

2000 г.

Минимальная стоимость

8000 ₽/курс

Кол-во филиалов

10

Средняя стоимость

630 ₽/ак.час

ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Челябинске. В год здесь проходят обучение более 12 000 человек, а общее количество выпускников уже более 200 000. У школы более 1500 корпоративных клиентов – компаний, чьи сотрудники успешно прошли обучение в ALIBRA SCHOOL.

В ALIBRA SCHOOL Вы можете изучать английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский и русский языки. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя курс и формат обучения – индивидуальные и групповые занятия, бизнес-курсы, программы для детей любого возраста. ALIBRA SCHOOL имеет официальную аккредитацию на прием Кембриджских экзаменов: взрослые и дети могут подготовиться и сдать международные экзамены и получить официальный Кембриджский сертификат.

Именно в ALIBRA SCHOOL была создана и внедрена уникальная авторская методика обучения, которая позволяет освоить английский язык в рекордно короткие сроки. Построенный на ее основе общий курс Skyrocket позволяет всего за 8 месяцев «вырасти» с нуля до уровня Upper-Intermediate. Ежегодно с ее помощью десятки тысяч людей в нашей школе овладевают языком международного общения. И положительные отзывы слушателей подтверждают это: 96% из них рекомендуют ALIBRA SCHOOL друзьям и знакомым, а 75% приходит к нам снова – совершенствуют свои знания, изучают второй или третий язык.

Особой гордостью ALIBRA SCHOOL является преподавательский состав. В штате школы – более 450 преподавателей, в том числе и носители языка. Все они проходят тщательный отбор и постоянно повышают свою квалификацию, проходят специальные тренинги, призванные повысить их потенциал и раскрыть новые возможности для роста.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 10080 за курс
Интенсивный курс по английскому 16 ч. 10080 за курс
Английский для детей 16 ч. 8000 за курс
Корпоративный курс английского 16 ч. 28000 за курс
Индивидуальные занятия по английскому 8 ч. 16000 за курс
Занятия с носителем английского 16 ч. 44000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Ховрино, метро Речной вокзал, ул. Лавочкина, 34 Записаться на урок
Москва, Пресненский район, метро Краснопресненская, ул. Заморенова, д. 11 Записаться на урок
Москва, район Южное Тушино, метро Сходненская, улица Сходненская, д. 56 Записаться на урок
Москва, Обручевский район, метро Новые Черёмушки, ул. Профсоюзная, д. 64, корп. 2 Записаться на урок
Москва, Басманный район, метро Курская, ул. Земляной вал, д. 7 Записаться на урок
Москва, район Чертаново Северное, метро Южная, ул. Днепропетровская, д.2 Записаться на урок
Москва, Даниловский район, метро Тульская, ул. Б. Тульская, д. 13, ТРЦ Ереван Плаза, 5 этаж Записаться на урок
Москва, район Тропарёво-Никулино, метро Юго-Западная, ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1 Записаться на урок
Москва, Тверской район, метро Новослободская, ул. Долгоруковская, д. 6 Записаться на урок
Москва, микрорайон Павшинская Пойма, метро undefined, г. Красногорск, Красногорский бульвар дом 25 Записаться на урок

Отзывы

SvarobaKatya
5 ноября 2019 | 17:38
Занимаюсь в школе Тульской. Очень нравится местоположение и то, что в школе очень крутой интерьер. Кого-то может отпугнуть цена, но я считаю, что оно того стоит.
TonyL
13 ноября 2019 | 17:13
Классная школа, приветливые администраторы, талантливые преподаватели.
DimaDementiev
18 ноября 2019 | 16:32
Все отлично, преподаватели супер, атмосфера тоже вполне устраивает.
IlyaK
20 ноября 2019 | 12:48
Классная школа с самыми разнообразными программами, каждый может себе найти курс, который ему подходит
Pyotr
26 ноября 2019 | 16:58
Учу язык в Алибре уже полгода. Преподаватели очень хорошо все объясняют, консультируют по домашке, мой уровень растет день ото дня)
Dyma
27 ноября 2019 | 17:28
Благодаря Алибре я наконец-то сдвинулся в своем знании английского
Tonya
29 ноября 2019 | 14:21
У меня банальная история - учила английский в школе, затем в институте, но как-то так, спустя рукава. А сейчас он понадобился для работы, сначала пошла как бегинер, затем прошла экспресс-курс делового английского, достигла больших успехов. Думаю, что продолжу учиться в Алибре, т.к. тут все устраивает.
JuliaBelaya
2 декабря 2019 | 16:23
Посещаю занятия с удовольствием, все доступно объясняют. Раньше стеснялась говорить на английском, теперь нет
SergeyBerezin
27 декабря 2019 | 19:48
Одна из лучших по отзывам языковая школа ALIBRA SCHOOL не оправдала моих ожиданий. Отсутствие продуманной методики сделало обучение малоэффективным.

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