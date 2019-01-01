Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 3

Pro.english

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Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице. Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
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Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 6

Биг Бен

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Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 4

Globus Languages

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Контракты с иностранными партнерами, а также зарубежные инвесторы - показатель успешного развития и процветания любой компании. Естественно, сотрудники фирмы в этом случае обязательно должны хорошо владеть английским языком. Корпоративный английский для сотрудников компаний отличается от обычного разговорного, поэтому изучать его по стандартным курсам не столь эффективно.
16800 ₽/курс
420 ₽/ак.час
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Год основания: 1951 г.
Кол-во филиалов: 2

Дипломатические курсы МИД

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Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей
39900 ₽/курс
497 ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Языковой центр "Евразия"

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Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.
7200 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 5

English First

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Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час
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Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

STUDYWORK

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Курсы английского в атмосфере носителей с официальной гарантией результата
625 ₽/курс
- ₽/ак.час
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У вас есть желание, возможность и время начать изучать английский язык. Но этого, как оказалось, недостаточно. С проблемой выбора сталкивается каждый, кто задается вопросом найти курсы английского языка: рынок сегодня перенасыщен предложением. 

А возможно, что вы уже давно изучаете язык, но кажется, что:

  • он невыносимо сложный;
  • нереально запомнить все временные формы и употребить их в нужном месте;
  • не можете перенести теорию в практику;
  • не можете правильно выразить свою мысль;
  • не успеваете за мыслью говорящего: он уже ее заканчивает, а вы только перевели в уме начало.

Ошибиться с выбором не хотелось бы ни новичку, ни более продвинутому. Особенно, когда дело касается потраченных денег и времени.

Как подобрать школу английского языка

К выбору школы английского важно подойти серьезно, ведь от этого зависит будущее:

  • планируете переезд за границу: необходимо пройти собеседование на получение визы;
  • подтверждаете диплом: надо сдать непростой экзамен;
  • устраиваетесь на работу в зарубежную компанию: впереди серьезное собеседование, от которого зависит выберут на должность вас или конкурента и пр. 

В Москве достаточно много школ английского языка как для детей, так и для взрослых.

На что важно обращать внимание при выборе курсов английского языка:

  • продолжительность обучения: вам не должны обещать уровень Advanced уже через месяц;
  • наличие аккредитации организации и уровень подготовки преподавателей;
  • входной тест для определения уровня языка и возможность посетить пробное бесплатное занятие;
  • возможность выбора удобного времени, места и формат занятий (онлайн или «живое» обучение);
  • небольшие группы: изучение английского в группах более 10-ти человек должно вас насторожить. 

Сколько стоят курсы в Москве

Цены на курсы английского языка в Москве варьируются: от 150 руб. за академический час и выше. 

Стоимость чаще всего складывается из нескольких факторов:

  • престиж школы;
  • местоположение;
  • уровень преподавателя;
  • интенсивность обучения. 

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