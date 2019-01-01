Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице. Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.

Год основания: 2017 г.

Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.

Год основания: 2013 г.

Контракты с иностранными партнерами, а также зарубежные инвесторы - показатель успешного развития и процветания любой компании. Естественно, сотрудники фирмы в этом случае обязательно должны хорошо владеть английским языком. Корпоративный английский для сотрудников компаний отличается от обычного разговорного, поэтому изучать его по стандартным курсам не столь эффективно.

Год основания: 2012 г.

Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей

Год основания: 1951 г.

Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.

Год основания: 2004 г.

Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.

Год основания: 1997 г.

Курсы английского в атмосфере носителей с официальной гарантией результата

Год основания: - г.

У вас есть желание, возможность и время начать изучать английский язык. Но этого, как оказалось, недостаточно. С проблемой выбора сталкивается каждый, кто задается вопросом найти курсы английского языка: рынок сегодня перенасыщен предложением.

А возможно, что вы уже давно изучаете язык, но кажется, что:

он невыносимо сложный;

нереально запомнить все временные формы и употребить их в нужном месте;

не можете перенести теорию в практику;

не можете правильно выразить свою мысль;

не успеваете за мыслью говорящего: он уже ее заканчивает, а вы только перевели в уме начало.

Ошибиться с выбором не хотелось бы ни новичку, ни более продвинутому. Особенно, когда дело касается потраченных денег и времени.

Как подобрать школу английского языка

К выбору школы английского важно подойти серьезно, ведь от этого зависит будущее:

планируете переезд за границу: необходимо пройти собеседование на получение визы;

подтверждаете диплом: надо сдать непростой экзамен;

устраиваетесь на работу в зарубежную компанию: впереди серьезное собеседование, от которого зависит выберут на должность вас или конкурента и пр.

В Москве достаточно много школ английского языка как для детей, так и для взрослых.

На что важно обращать внимание при выборе курсов английского языка:

продолжительность обучения: вам не должны обещать уровень Advanced уже через месяц;

наличие аккредитации организации и уровень подготовки преподавателей;

входной тест для определения уровня языка и возможность посетить пробное бесплатное занятие;

возможность выбора удобного времени, места и формат занятий (онлайн или «живое» обучение);

небольшие группы: изучение английского в группах более 10-ти человек должно вас насторожить.

Сколько стоят курсы в Москве

Цены на курсы английского языка в Москве варьируются: от 150 руб. за академический час и выше.

Стоимость чаще всего складывается из нескольких факторов:

престиж школы;

местоположение;

уровень преподавателя;

интенсивность обучения.

Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: