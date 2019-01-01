Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице. Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.
10000 ₽/курс
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Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Контракты с иностранными партнерами, а также зарубежные инвесторы - показатель успешного развития и процветания любой компании. Естественно, сотрудники фирмы в этом случае обязательно должны хорошо владеть английским языком. Корпоративный английский для сотрудников компаний отличается от обычного разговорного, поэтому изучать его по стандартным курсам не столь эффективно.
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420 ₽/ак.час
Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей
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У вас есть желание, возможность и время начать изучать английский язык. Но этого, как оказалось, недостаточно. С проблемой выбора сталкивается каждый, кто задается вопросом найти курсы английского языка: рынок сегодня перенасыщен предложением.
А возможно, что вы уже давно изучаете язык, но кажется, что:
- он невыносимо сложный;
- нереально запомнить все временные формы и употребить их в нужном месте;
- не можете перенести теорию в практику;
- не можете правильно выразить свою мысль;
- не успеваете за мыслью говорящего: он уже ее заканчивает, а вы только перевели в уме начало.
Ошибиться с выбором не хотелось бы ни новичку, ни более продвинутому. Особенно, когда дело касается потраченных денег и времени.
Как подобрать школу английского языка
К выбору школы английского важно подойти серьезно, ведь от этого зависит будущее:
- планируете переезд за границу: необходимо пройти собеседование на получение визы;
- подтверждаете диплом: надо сдать непростой экзамен;
- устраиваетесь на работу в зарубежную компанию: впереди серьезное собеседование, от которого зависит выберут на должность вас или конкурента и пр.
В Москве достаточно много школ английского языка как для детей, так и для взрослых.
На что важно обращать внимание при выборе курсов английского языка:
- продолжительность обучения: вам не должны обещать уровень Advanced уже через месяц;
- наличие аккредитации организации и уровень подготовки преподавателей;
- входной тест для определения уровня языка и возможность посетить пробное бесплатное занятие;
- возможность выбора удобного времени, места и формат занятий (онлайн или «живое» обучение);
- небольшие группы: изучение английского в группах более 10-ти человек должно вас насторожить.
Сколько стоят курсы в Москве
Цены на курсы английского языка в Москве варьируются: от 150 руб. за академический час и выше.
Стоимость чаще всего складывается из нескольких факторов:
- престиж школы;
- местоположение;
- уровень преподавателя;
- интенсивность обучения.
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