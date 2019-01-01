В современной России с каждым годом все более востребованными становятся курсы английского языка, ведь владея иностранным языком можно куда свободнее чувствовать себя на отдыхе, в деловых поездках, легче строить карьеру. Школа английского языка BKC-IH находится рядом с метро Беговая. Это удобно, ведь кто-то может добираться туда и железнодорожным транспортом (рядом находится одноименная платформа белорусской железной дороги). Буквально 5 минут от вестибюля - и Вы на занятиях.