Сегодня ВКС-IH – это крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.

Компания ВКС была основана в 1992 году, за 27 лет существования школы мы пережили 2 крупных кризиса, что еще раз доказывает нашу стабильность.

BKC-IH является единственной образовательной организацией в России, которая имеет право принимать абсолютно все экзамены, а это вся линейка Кембриджских экзаменов и IELTS. Чтобы получить аккредитацию на подготовку и проведение всех экзаменов, мы прошли очень сложную проверку одновременно у British Council (Британский совет) и Cambridge English Language Assessment (подразделением экзаменационного совета Кембриджского университета), а это уникальный случай. Это исключение.

В BKC-IH работают только лучшие преподаватели, потому что мы подходим к вопросу подбора преподавателей очень скрупулезно.