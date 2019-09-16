Дата основания
1992 г.
Минимальная стоимость
32880 ₽/курс
Кол-во филиалов
28
Средняя стоимость
488 ₽/ак.час
Сегодня ВКС-IH – это крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
Компания ВКС была основана в 1992 году, за 27 лет существования школы мы пережили 2 крупных кризиса, что еще раз доказывает нашу стабильность.
BKC-IH является единственной образовательной организацией в России, которая имеет право принимать абсолютно все экзамены, а это вся линейка Кембриджских экзаменов и IELTS. Чтобы получить аккредитацию на подготовку и проведение всех экзаменов, мы прошли очень сложную проверку одновременно у British Council (Британский совет) и Cambridge English Language Assessment (подразделением экзаменационного совета Кембриджского университета), а это уникальный случай. Это исключение.
В BKC-IH работают только лучшие преподаватели, потому что мы подходим к вопросу подбора преподавателей очень скрупулезно.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к IELTS
|48 ак. ч.
|32880 за курс
|Общий английский Elementary - Intermediate
|144 ак. ч.
|42840 за курс
|Общий английский Advanced
|192 ак. ч.
|57120 за курс
|Интенсивный курс
|192 ак. ч.
|124800 за курс
|Курсы для детей 3-6 лет
|64 ак. ч.
|76680 за курс
|Курсы для детей 7-9 лет
|96 ак. ч.
|82080 за курс
|Курсы для детей 10-12 лет
|72, 96, 108 ак. ч.
|102960 за курс
|Курсы для подростков 13-16 лет
|84 - 216 ак. ч.
|126360 за курс
|Подготовка к ОГЭ по английскому
|180-270 ак. ч.
|104400 за курс
|Подготовка к ЕГЭ по английскому
|180 - 270 ак. ч.
|123116 за курс
|Деловой английский
|144 ак. ч.
|50040 за курс
События и акции
Скидка 50% на общий английский! BKC-IH
При обращении до 1 декабря даем скидку! Общий английский за 7140 руб./мес.
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Подарите близким замечательную возможность учить язык!
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Академический район, метро Профсоюзная, Кржижановского, 14, к.1
|Москва, Тверской район, метро Пушкинская, Большой Палашёвский д .15, стр. 1
|Москва, район Бибирево, метро Алтуфьево, Шенкурский проезд, 11
|Москва, район Коньково, метро Беляево, ул. Профсоюзная, 93к4, 1 этаж
|Москва, район Марьино, метро Братиславская, ул. Братиславская, д. 6
|Москва, Войковский район, метро Войковская, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 6
|Москва, район Выхино-Жулебино, метро Лермонтовский проспект, ул. Моршанская, 6
|Москва, район Москворечье-Сабурово, метро Кантемировская, ул. Кантемировская, д. 12, корп.1
|Москва, район Крылатское, метро Крылатское, Осенний бульвар, дом 21, 3 этаж
|Москва, район Кунцево, метро Молодёжная, Рублёвское шоссе, 16, корпус 1
|Москва, район Новокосино, метро Новокосино, ул. Суздальская, 10к2 (вход со двора)
|Москва, район Щукино, метро Октябрьское Поле, ул. Маршала Соколовского, д. 3, этаж 4
|Москва, район Соколиная Гора, метро undefined, ул. Щербаковская, 50
|Москва, район Перово, метро Перово, ул. 1-ая Владимирская,д. 27корп. 2
|Москва, Хорошёвский район, метро Беговая, 3-й Хорошёвский проезд, 1с1
|Москва, Мещанский район, метро Рижская, ул. Проспект Мира, дом.68, строение 3, этаж 4
|Москва, район Левобережный, метро Речной вокзал, Ленинградское шоссе, 94, корпус 3
|Москва, район Сокольники, метро Сокольники, Сокольническая площадь, 7
|Москва, район Строгино, метро Строгино, ул. Маршала Катукова, д.24, к.5, этаж 2
|Москва, Тверской район, метро Пушкинская, Большой Палашёвский д. 15, стр. 1
|Москва, Бутырский район, метро undefined, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3
|Москва, Ломоносовский район, метро Проспект Вернадского, ул. Марии Ульяновой, 16
|Москва, район Хамовники, метро Фрунзенская, 1-я Фрунзенская ул., дом 5
|Москва, Тверской район, метро Трубная, ул. Петровка, д.26, стр.3
|Москва, Басманный район, метро Тургеневская, ул. Мясницкая, 24/7с1
|Москва, район Тропарёво-Никулино, метро Юго-Западная, ул. Покрышкина, 11
|Москва, район Южное Бутово, метро Улица Горчакова, ул. Адмирала Руднева, 2
|Москва, Пресненский район, метро Охотный Ряд, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1
Отзывы
kotenkov95
16 сентября 2019 | 18:08
Больше плюсов чем минусов.
denis.moonin
1 октября 2019 | 16:37
Интенсивный курс просто ? Сначала очень сложно, голова пухнет от английского, а потом в какой-то момент внутри что-то переключается и в голове все по полочкам...
eyn3003
10 октября 2019 | 15:41
Прошел 2 уровня, все супер! Спасибо!
juliia.ro
16 октября 2019 | 14:01
Благодаря вкс сдвинулась со своего вечного бегиннера! Спасибо!
VladimirK
30 октября 2019 | 18:18
В этой школе отличная атмосфера на уроках, ребята! Преподаватели очень отзывчивые, всегда готовы помочь. А еще у них филиалы рядом с метро.
Constantine
6 ноября 2019 | 18:59
Учусь в этой школе уже больше года, все прекрасно! Темы уроков жизненные и не перестаешь на них разговаривать, а преподаватель только помогает развить речь.
TemaB
13 ноября 2019 | 17:18
Хорошая школа с удобным местоположением. Из преподавателей выделю Рори.
Michail
18 ноября 2019 | 17:16
С удовольствием хожу на занятия, нравится, как проходят уроки (есть с чем сравнить, это не первая школа, где я учу английский).
IgorK
27 декабря 2019 | 19:44
Школа обучения английскому языку ВКС находится рядом с моим домом. Но недостаточно высокий уровень профессионализма преподавателей не дало возможности мне овладеть так необходимым мне языком...
IvanK
17 января 2020 | 17:16
Если нужно изучить английский быстро и результативно, то точно не с курсами BKC! Завышенная стоимость и отсутствие индивидуального подхода – таково лично мое впечатление об обучении здесь. Пришлось сменить школу.
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