BKC-IH

Подарочные сертификаты
50% скидка на курсы общего английского

Дата основания

1992 г.

Минимальная стоимость

32880 ₽/курс

Кол-во филиалов

28

Средняя стоимость

488 ₽/ак.час

Сегодня ВКС-IH – это крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.

Компания ВКС была основана в 1992 году, за 27 лет существования школы мы пережили 2 крупных кризиса, что еще раз доказывает нашу стабильность.

BKC-IH является единственной образовательной организацией в России, которая имеет право принимать абсолютно все экзамены, а это вся линейка Кембриджских экзаменов и IELTS. Чтобы получить аккредитацию на подготовку и проведение всех экзаменов, мы прошли очень сложную проверку одновременно у British Council (Британский совет) и Cambridge English Language Assessment (подразделением экзаменационного совета Кембриджского университета), а это уникальный случай. Это исключение.

В BKC-IH работают только лучшие преподаватели, потому что мы подходим к вопросу подбора преподавателей очень скрупулезно.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к IELTS 48 ак. ч. 32880 за курс
Общий английский Elementary - Intermediate 144 ак. ч. 42840 за курс
Общий английский Advanced 192 ак. ч. 57120 за курс
Интенсивный курс 192 ак. ч. 124800 за курс
Курсы для детей 3-6 лет 64 ак. ч. 76680 за курс
Курсы для детей 7-9 лет 96 ак. ч. 82080 за курс
Курсы для детей 10-12 лет 72, 96, 108 ак. ч. 102960 за курс
Курсы для подростков 13-16 лет 84 - 216 ак. ч. 126360 за курс
Подготовка к ОГЭ по английскому 180-270 ак. ч. 104400 за курс
Подготовка к ЕГЭ по английскому 180 - 270 ак. ч. 123116 за курс
Деловой английский 144 ак. ч. 50040 за курс

%
События и акции

При обращении до 1 декабря даем скидку! Общий английский за 7140 руб./мес.
Подробнее

Подарите близким замечательную возможность учить язык!
Подробнее
Смотреть все

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Академический район, метро Профсоюзная, Кржижановского, 14, к.1 Записаться на урок
Москва, Тверской район, метро Пушкинская, Большой Палашёвский д .15, стр. 1 Записаться на урок
Москва, район Бибирево, метро Алтуфьево, Шенкурский проезд, 11 Записаться на урок
Москва, район Коньково, метро Беляево, ул. Профсоюзная, 93к4, 1 этаж Записаться на урок
Москва, район Марьино, метро Братиславская, ул. Братиславская, д. 6 Записаться на урок
Москва, Войковский район, метро Войковская, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 6 Записаться на урок
Москва, район Выхино-Жулебино, метро Лермонтовский проспект, ул. Моршанская, 6 Записаться на урок
Москва, район Москворечье-Сабурово, метро Кантемировская, ул. Кантемировская, д. 12, корп.1 Записаться на урок
Москва, район Крылатское, метро Крылатское, Осенний бульвар, дом 21, 3 этаж Записаться на урок
Москва, район Кунцево, метро Молодёжная, Рублёвское шоссе, 16, корпус 1 Записаться на урок
Москва, район Новокосино, метро Новокосино, ул. Суздальская, 10к2 (вход со двора) Записаться на урок
Москва, район Щукино, метро Октябрьское Поле, ул. Маршала Соколовского, д. 3, этаж 4 Записаться на урок
Москва, район Соколиная Гора, метро undefined, ул. Щербаковская, 50 Записаться на урок
Москва, район Перово, метро Перово, ул. 1-ая Владимирская,д. 27корп. 2 Записаться на урок
Москва, Хорошёвский район, метро Беговая, 3-й Хорошёвский проезд, 1с1 Записаться на урок
Москва, Мещанский район, метро Рижская, ул. Проспект Мира, дом.68, строение 3, этаж 4 Записаться на урок
Москва, район Левобережный, метро Речной вокзал, Ленинградское шоссе, 94, корпус 3 Записаться на урок
Москва, район Сокольники, метро Сокольники, Сокольническая площадь, 7 Записаться на урок
Москва, район Строгино, метро Строгино, ул. Маршала Катукова, д.24, к.5, этаж 2 Записаться на урок
Москва, Тверской район, метро Пушкинская, Большой Палашёвский д. 15, стр. 1 Записаться на урок
Москва, Бутырский район, метро undefined, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3 Записаться на урок
Москва, Ломоносовский район, метро Проспект Вернадского, ул. Марии Ульяновой, 16 Записаться на урок
Москва, район Хамовники, метро Фрунзенская, 1-я Фрунзенская ул., дом 5 Записаться на урок
Москва, Тверской район, метро Трубная, ул. Петровка, д.26, стр.3 Записаться на урок
Москва, Басманный район, метро Тургеневская, ул. Мясницкая, 24/7с1 Записаться на урок
Москва, район Тропарёво-Никулино, метро Юго-Западная, ул. Покрышкина, 11 Записаться на урок
Москва, район Южное Бутово, метро Улица Горчакова, ул. Адмирала Руднева, 2 Записаться на урок
Москва, Пресненский район, метро Охотный Ряд, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1 Записаться на урок

Отзывы

kotenkov95
16 сентября 2019 | 18:08
Больше плюсов чем минусов.
denis.moonin
1 октября 2019 | 16:37
Интенсивный курс просто ? Сначала очень сложно, голова пухнет от английского, а потом в какой-то момент внутри что-то переключается и в голове все по полочкам...
eyn3003
10 октября 2019 | 15:41
Прошел 2 уровня, все супер! Спасибо!
juliia.ro
16 октября 2019 | 14:01
Благодаря вкс сдвинулась со своего вечного бегиннера! Спасибо!
VladimirK
30 октября 2019 | 18:18
В этой школе отличная атмосфера на уроках, ребята! Преподаватели очень отзывчивые, всегда готовы помочь. А еще у них филиалы рядом с метро.
Constantine
6 ноября 2019 | 18:59
Учусь в этой школе уже больше года, все прекрасно! Темы уроков жизненные и не перестаешь на них разговаривать, а преподаватель только помогает развить речь.
TemaB
13 ноября 2019 | 17:18
Хорошая школа с удобным местоположением. Из преподавателей выделю Рори.
Michail
18 ноября 2019 | 17:16
С удовольствием хожу на занятия, нравится, как проходят уроки (есть с чем сравнить, это не первая школа, где я учу английский).
IgorK
27 декабря 2019 | 19:44
Школа обучения английскому языку ВКС находится рядом с моим домом. Но недостаточно высокий уровень профессионализма преподавателей не дало возможности мне овладеть так необходимым мне языком...
IvanK
17 января 2020 | 17:16
Если нужно изучить английский быстро и результативно, то точно не с курсами BKC! Завышенная стоимость и отсутствие индивидуального подхода – таково лично мое впечатление об обучении здесь. Пришлось сменить школу.

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!