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Центр иностранных языков YES поможет добиться отличных результатов, как детям юных возрастов, так и взрослому поколению.
С первых занятий вы будете в восторге от изучения языка. Современная литература, оборудованные аудитории, высококвалифицированный преподаватели - помогут получать максимум пользы и удовольствия от занятий.
Программа обучения помогает раскрывать потенциал студентов, нацеливает на результат и учит его достигать.
Верными помощниками и союзниками для студентов являются наши преподаватели. В собственном центре обучения мы готовим лучших профессионалов. Преподаватели проходят подготовку и сдают квалифицированные экзамены. В результате вы получаете качественное образование и верного помощника на период всего обучения.
Увлекательная программа поспособствует не только качественному изучению языка, но и саморазвитию. Тематические разговорные клубы, выездные экскурсии, встречи единомышленников, участие в конкурсах – наполнят ваше обучения яркими красками.
Для вас подобраны актуальные учебные пособия от ведущих издательских домов. Вы можете подобрать наиболее подходящую форму обучения – индивидуальные или групповые занятия.
Наши центры работают 7 дней в неделю с 10 до 22 часов понедельник - пятница и с 10 до 16 часов суббота-воскресенье. Выберите для себя ближайший филиал и приходите на бесплатное занятие.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Курс английского языка для детей 7-10 лет
|16 ч.
|5660 за курс
|Общий английский для взрослых
|12 ч.
|10320 за курс
|Курсы английского языка для детей 3-6 лет
|15 ч.
|5680 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Левобережный, метро Беломорская, ул. Беломорская, д. 22
|не указано
|Москва, район Солнцево, метро Солнцево, Солнцевский проспект д.6 к.1
|не указано
|Москва, район Чертаново Центральное, метро Пражская, ул. Кировоградская, 30
|не указано
|Москва, район Новогиреево, метро Новогиреево, ул. Перовская д.66 к.7
|не указано
|Москва, район Замоскворечье, метро Павелецкая, ул. Кожевническая д.7
|не указано
|Москва, Ломоносовский район, метро Новые Черёмушки, ул. Вавилова д.95
|не указано
|Москва, район Кунцево, метро Молодёжная, ул. Ельнинская д. 20 к.1
|не указано
|Москва, район Митино, метро Митино, ул. Митинская д. 16
|не указано
|Москва, Рязанский район, метро Стахановская, ул. Васильцовский Стан д.11
|не указано
|Балашиха, микрорайон Первомайский, метро Новокосино, шоссе Энтузиастов д. 30
|не указано
|Волоколамск, микрорайон Привокзальный, ул. Заводская д. 23
|не указано
|Жуковский, метро Некрасовка, ул. Гудкова д. 21
|не указано
|Лыткарино, метро Алма-Атинская, ул. Советская д. 14Б
|не указано
|Люберцы, метро Жулебино, Октябрьский проспект дом 127
|не указано
|Подольск, микрорайон Межшоссейный, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 16
|не указано
|Пушкино, метро Медведково, ул. Чехова д. 12
|не указано
|Раменское, Центральный район, ул. Красноармейская д. 15А
|не указано
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