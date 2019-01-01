Многие полагают, что преподавать английский язык для детей очень сложно. Малыши с трудом поддаются академическому обучению, неусидчивы, не способны удерживать внимание длительное время и… В общем-то сложности на этом заканчиваются, да и обусловлены они лишь особенностями, свойственными раннему возрасту.
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Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
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Находить ответы на свои вопросы, мыслить, принимать самостоятельные решения – обучение языку в формате исследования привлечет живой ум тинейджера гораздо больше, чем регулярные порции готовых выражений на заданную тему. Одинаково захватывающими оказываются как сами новые знания, так и способы, которыми они были получены – подростки осваивают инструмент, при помощи которого смогут легко и эффективно учиться дальше.
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