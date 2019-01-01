OC Children – класс раннего языкового развития для детей 2-7 лет. Проходят в игровой форме по методике полного погружения в языковую среду. Во время занятий дети поют песни и танцуют, играют в подвижные и настольные игры, читают книжки, делают поделки, и все это на английском языке. В каждом занятии используется набор игр и упражнений, специально нацеленных на развитие речи.

Лучшее будущее для детей – мотивация любого родителя. А знание английского языка – как гарант того будущего. Прибавьте к этому обязательную сдачу ЕГЭ в ближайшее время, и сомнения по поводу «А нужен ли ребенку английский язык?» отпадут. Как раз время задуматься о курсах английского языка для детей.

У каждого родителя, несомненно, свои причины искать ребенку источник знаний:

вы видите ребенка студентом за рубежом;

планируете всей семьей переезд и знание английского просто необходимо;

возможно, программы общеобразовательной школы вам не хватает;

просто знаете, что хороший английский никогда не помешает.

Как подобрать школу английского языка для детей

Когда и куда отдавать ребенка для обучения английскому языку?

Некоторые школы английского языка в Москве предлагают классы раннего языкового развития для детей от 2-х лет. Так что выбор «когда» остается исключительно за родителем.

При выборе курсов английского обращайте внимание на:

предлагаемую программу изучения языка. Она должна включать в себя развитие 4-х главных аспектов:

Говорение. Восприятие на слух (аудирование). Чтение. Грамматика.

квалификацию педагогов;

возможность для родителей посещать занятия и быть в курсе успехов ребенка.

Самое главное, чтобы ребенку было не скучно, интересно и увлекательно.

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