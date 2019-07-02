Многие думают, что нужно выучить английский и потом, когда-нибудь начать говорить на нем. Но этот подход не приводит к результату. Мы в корне пересмотрели его.

Наши студенты начинают ГОВОРИТЬ на английском, чтобы его выучить. Поэтому в нашей школе мы делаем упор на реальную практику языка, а не правила в учебниках.

Наши занятия построены таким образом, чтобы говорили ВЫ а не преподаватель.

Чтобы вы держались в своей разговорной форме и имели возможность практиковать язык вне класса, в программу общего английского мы включили разговорный клуб.

Английский язык это не спринт, а марафон. Должна быть мотивация не просто начать, а пройти достаточно далеко, чтобы увидеть свои результаты. Для того чтобы пробежать марафон, нужно рассчитывать силы надолго. Для этого мы помогаем Вам поставить четкие и измеримые цели.

Для поддержания вашей мотивации мы делаем текущую проверку знаний и сопоставляем их с Вашими изначальными навыками.

Методист следит за Вашим прогрессом и всегда готов ответить на возникающие вопросы.

Радость - последний ключ, который поможет Вам пройти этот путь так, что вы его не заметите. Люди больше уделяют время тому, что приносит удовольствие. Мы совмещаем обучение и развлечение в своих программах в такой пропорции, чтобы вы с радостью получали новые знания.

Мы нашли способ активно использовать язык на занятиях и тренировать память - это игры на английском, которые стали частью нашей методики.

Игры помогают закрепить пройденный материал и оптимально встроены в программу обучения.

Также, мы организовываем бесплатные развлекательные мероприятия на английском для всех студентов школы. Практикуйте английский в неформальной обстановке!