Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей. В настоящее время славную историю курсов продолжает Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Образования «Дипломатические курсы» «Курсы МИД». На протяжении десятилетий курсы считаются самыми престижными в стране, преподавательский состав курсов является одним из наиболее профессиональных,постоянная методическая работа и зарубежные стажировки.Изучение и обновление учебного материала, использование эффективных и постоянно совершенствуемых программ обучения иностранным языкам.

АНО ДО «Дипломатические курсы» «Курсы МИД» осуществляет обучение иностранным языкам в Дипломатической Академии МИД России по адресу: Большой Козловский пер.,4. По этому адресу работает приемная комиссия курсов, которая осуществляет набор слушателей. Так же курсы имеют дополнительное отделение в г.Москва,по адресу: Брюсов переулок, дом 11.стр.1 (Министерство Образования и Науки России).

Официальный Знак образовательных услуг (ТМ - trade mark) "Курсы МИД" зарегистрирован Роспатентом за номером 190558. В настоящее время правообладателем знака является АНО ДО «Дипломатические курсы».

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Образования «Дипломатические курсы» «Курсы МИД»-это лицензированное образовательное учреждение,предоставляющее качественные услуги дополнительного образования.