Дипломатические курсы МИД

Дата основания

1951 г.

Минимальная стоимость

23900 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

497 ₽/ак.час

Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей. В настоящее время славную историю курсов продолжает Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Образования  «Дипломатические курсы» «Курсы МИД». На протяжении десятилетий курсы считаются самыми престижными в стране, преподавательский состав курсов является одним из наиболее профессиональных,постоянная методическая работа и зарубежные стажировки.Изучение и обновление учебного материала, использование эффективных и постоянно совершенствуемых программ обучения иностранным языкам. 

АНО ДО «Дипломатические курсы» «Курсы МИД» осуществляет обучение иностранным языкам в Дипломатической Академии МИД России по адресу: Большой Козловский пер.,4. По этому адресу работает приемная комиссия курсов, которая осуществляет набор слушателей. Так же курсы имеют дополнительное отделение в г.Москва,по адресу: Брюсов переулок, дом 11.стр.1 (Министерство Образования и Науки России).

Официальный Знак образовательных услуг (ТМ - trade mark) "Курсы МИД" зарегистрирован Роспатентом за номером 190558. В настоящее время правообладателем знака является АНО ДО «Дипломатические курсы».

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Образования «Дипломатические курсы» «Курсы МИД»-это лицензированное образовательное учреждение,предоставляющее качественные услуги дополнительного образования.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 48 ч. 23900 за курс
Интенсивный курс по английскому 48 ч. 28500 за курс
Программа подготовки к сдаче экзамена FCE 48 ч. 36900 за курс
Программа подготовки к сдаче экзамена CAE 48 ч. 36900 за курс
Подготовка к IELTS 48 ч. 36900 за курс
Английский для детей 96 ч. 34900 за курс
Бизнес-английский 38 ч. 39900 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Басманный район, метро Красные Ворота, Б.Козловский пер.4 стр. 2 не указано Записаться на урок
Москва, Пресненский район, метро Тверская, Брюсов пер.11 стр.1 не указано Записаться на урок

Отзывы

Татьяна М
2 года назад
Мне очень понравилось! Опытные профессиональные преподаватели, интересные занятия, доступная подача материала!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!