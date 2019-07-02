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Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей. В настоящее время славную историю курсов продолжает Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Образования «Дипломатические курсы» «Курсы МИД». На протяжении десятилетий курсы считаются самыми престижными в стране, преподавательский состав курсов является одним из наиболее профессиональных,постоянная методическая работа и зарубежные стажировки.Изучение и обновление учебного материала, использование эффективных и постоянно совершенствуемых программ обучения иностранным языкам.
АНО ДО «Дипломатические курсы» «Курсы МИД» осуществляет обучение иностранным языкам в Дипломатической Академии МИД России по адресу: Большой Козловский пер.,4. По этому адресу работает приемная комиссия курсов, которая осуществляет набор слушателей. Так же курсы имеют дополнительное отделение в г.Москва,по адресу: Брюсов переулок, дом 11.стр.1 (Министерство Образования и Науки России).
Официальный Знак образовательных услуг (ТМ - trade mark) "Курсы МИД" зарегистрирован Роспатентом за номером 190558. В настоящее время правообладателем знака является АНО ДО «Дипломатические курсы».
Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Образования «Дипломатические курсы» «Курсы МИД»-это лицензированное образовательное учреждение,предоставляющее качественные услуги дополнительного образования.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|48 ч.
|23900 за курс
|Интенсивный курс по английскому
|48 ч.
|28500 за курс
|Программа подготовки к сдаче экзамена FCE
|48 ч.
|36900 за курс
|Программа подготовки к сдаче экзамена CAE
|48 ч.
|36900 за курс
|Подготовка к IELTS
|48 ч.
|36900 за курс
|Английский для детей
|96 ч.
|34900 за курс
|Бизнес-английский
|38 ч.
|39900 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Басманный район, метро Красные Ворота, Б.Козловский пер.4 стр. 2
|не указано
|Москва, Пресненский район, метро Тверская, Брюсов пер.11 стр.1
|не указано
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