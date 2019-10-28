Дата основания
1997 г.
Минимальная стоимость
10400 ₽/курс
Кол-во филиалов
5
Средняя стоимость
1020 ₽/ак.час
Добро пожаловать в школы изучения английского языка EF для взрослых в Москве! Более 50 лет опыта преподавания позволили нам создать эффективный план изучения английского, который подойдет именно вам. Удобное расположенние школ, преподаватели-носители языка и современные технологии делают процесс обучения более эффективным. На сегодняшний день курсы английского языка EF в Москве уже помогли тысячам студентов добиться успехов в изучении языка.
Получить повышение на работе, завести друзей по всему миру, свободно путешествовать – английский нужен для достижения многих целей. Какая ваша? Начните с English First.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс для взрослых
|12 ч.
|10400 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Басманный район, метро Курская, Земляной вал, 9
|Москва, Тверской район, метро Пушкинская, ул. Тверская, д. 22/2
|Москва, район Хамовники, метро Парк культуры, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, к. 2
|Москва, район Тропарёво-Никулино, метро Юго-Западная, ул.Покрышкина, д.8, к.1
|Москва, район Черёмушки, метро Новые Черёмушки, ул.Новочеремушкинская, д.60, корп.1
Отзывы
vkolesov2711jg4
28 октября 2019 | 16:58
Удобное расположение около м.Парк Культуры, шикарный интерьер внутри. Много практики и онлайн-программы для домашней работы. Рекомендую!
alinavelman
28 октября 2019 | 16:59
Занимаюсь сейчас, все устраивает.
MishaKhomin
1 ноября 2019 | 16:42
Отличная школа. У меня был уровень чуть ниже среднего, нужен английский для работы. Легко подобрали программу с удобным графиком. Учусь уже 2 месяца, замечаний нет.
ArtemPestov
11 ноября 2019 | 16:39
Учился в EF в прошлом году, сейчас возобновил. Все устраивает
Anton_Markov
14 ноября 2019 | 15:45
Здесь действительно хорошо учат английскому, но цены конечно высоковаты.
Vladimir-22
20 ноября 2019 | 13:00
Пошел учиться, когда был беггинером, сейчас уже pre-intermediate, все устраивет.
SergS
27 ноября 2019 | 17:00
Остановился на ИнглишФест после двух попыток учить английский в других школах. Здесь меня все устраивает, продолжу обучение
AndreyRogov
30 декабря 2019 | 15:44
Для работы мне потребовалось более полное знание английского. В профессиональном центре English First было обещано повышение уровня знания, однако уже месяц дальше начальной базы преподаватели не движутся. Не доволен стилем обучения и тем более результатами.
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