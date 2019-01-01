Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

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Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
17280 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

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Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
17280 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс

Как подобрать курс

Выбирайте курс подготовки к международному экзамену по английскому языку исходя из своих целей.

Основные экзамены:

  • IELTS – для поступления в вузы Европы и Австралии;
  • TOEFL – для поступления в вузы США;
  • FCE – подтверждение уровня Upper-Intermediate;
  • CAE –подтверждение уровня Advanced, принимается многими мировыми компаниями и британскими университетами;
  • CPE – подтверждение уровня носителя языка – Fluent и пр.

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