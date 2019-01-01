Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 2

Start2Study

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На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве. Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования.
19900 ₽/курс
828 ₽/ак.час
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Как подобрать курс

Выбирайте курс подготовки к международному экзамену по английскому языку исходя из своих целей.

Основные экзамены:

  • IELTS – для поступления в вузы Европы и Австралии;
  • TOEFL – для поступления в вузы США;
  • FCE – подтверждение уровня Upper-Intermediate;
  • CAE –подтверждение уровня Advanced, принимается многими мировыми компаниями и британскими университетами;
  • CPE – подтверждение уровня носителя языка – Fluent и пр.

Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: