На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве. Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования.
19900 ₽/курс
828 ₽/ак.час
Как подобрать курс
Выбирайте курс подготовки к международному экзамену по английскому языку исходя из своих целей.
Основные экзамены:
- IELTS – для поступления в вузы Европы и Австралии;
- TOEFL – для поступления в вузы США;
- FCE – подтверждение уровня Upper-Intermediate;
- CAE –подтверждение уровня Advanced, принимается многими мировыми компаниями и британскими университетами;
- CPE – подтверждение уровня носителя языка – Fluent и пр.
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