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English Connection

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English Connection — центр английского языка, удобно расположенный в районе Хамовники, в 5 минутах ходьбы от метро Спортивная и МЦК Лужники. К нам легко добраться от Комсомольского проспекта и Третьего транспортного кольца.
5050 ₽/курс
- ₽/ак.час
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Как подобрать курс

Выбирайте курс подготовки к международному экзамену по английскому языку исходя из своих целей.

Основные экзамены:

  • IELTS – для поступления в вузы Европы и Австралии;
  • TOEFL – для поступления в вузы США;
  • FCE – подтверждение уровня Upper-Intermediate;
  • CAE –подтверждение уровня Advanced, принимается многими мировыми компаниями и британскими университетами;
  • CPE – подтверждение уровня носителя языка – Fluent и пр.

Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: