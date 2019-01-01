Casa di Lingua – это не просто лингвистический центр. Это дом, открытый для всех желающих свободно говорить на иностранном языке. Это непринужденная атмосфера дружеской беседы в сочетании с уникальной методикой преподавания и индивидуальным подходом к каждому ученику
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
Языковая школа AAA English проводит подготовку к международным экзаменам по английскому языку. Дипломированные русскоязычные преподаватели и преподаватели-носители помогут вам овладеть навыками по каждому этапу экзамена: от знаний грамматики, до "speaking" - говорения и аудирования.
6400 ₽/курс
775 ₽/ак.час
Как подобрать курс
Выбирайте курс подготовки к международному экзамену по английскому языку исходя из своих целей.
Основные экзамены:
- IELTS – для поступления в вузы Европы и Австралии;
- TOEFL – для поступления в вузы США;
- FCE – подтверждение уровня Upper-Intermediate;
- CAE –подтверждение уровня Advanced, принимается многими мировыми компаниями и британскими университетами;
- CPE – подтверждение уровня носителя языка – Fluent и пр.
Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: