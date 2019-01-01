Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом