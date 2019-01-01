Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 2

Divelang

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Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.
7000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Tom's House

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Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.
21520 ₽/курс
249 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

ITEC

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Школа иностранных языков ITEC в течение многих лет готовит будущих студентов зарубежных университетов к международным экзаменам. IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, ACT, SAT - все экзамены для обучения за рубежом, получения визы, трудоустройства и иммиграции.
12450 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 2

LABlang

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Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам. Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.
36800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Алгоритм

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Российско-британская школа Алгоритм – это возможность пройти обучение и успешно подготовиться к поступлению в лучшие зарубежные и российские университеты
60000 ₽/курс
- ₽/ак.час
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Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Queen’s English

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Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом
750 ₽/курс
654 ₽/ак.час
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Как подобрать курс

Выбирайте курс подготовки к международному экзамену по английскому языку исходя из своих целей.

Основные экзамены:

  • IELTS – для поступления в вузы Европы и Австралии;
  • TOEFL – для поступления в вузы США;
  • FCE – подтверждение уровня Upper-Intermediate;
  • CAE –подтверждение уровня Advanced, принимается многими мировыми компаниями и британскими университетами;
  • CPE – подтверждение уровня носителя языка – Fluent и пр.

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