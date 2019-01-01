Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.
7000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.
21520 ₽/курс
249 ₽/ак.час
Школа иностранных языков ITEC в течение многих лет готовит будущих студентов зарубежных университетов к международным экзаменам. IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, ACT, SAT - все экзамены для обучения за рубежом, получения визы, трудоустройства и иммиграции.
12450 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам. Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.
36800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Российско-британская школа Алгоритм – это возможность пройти обучение и успешно подготовиться к поступлению в лучшие зарубежные и российские университеты
60000 ₽/курс
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Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом
750 ₽/курс
654 ₽/ак.час
Как подобрать курс
Выбирайте курс подготовки к международному экзамену по английскому языку исходя из своих целей.
Основные экзамены:
- IELTS – для поступления в вузы Европы и Австралии;
- TOEFL – для поступления в вузы США;
- FCE – подтверждение уровня Upper-Intermediate;
- CAE –подтверждение уровня Advanced, принимается многими мировыми компаниями и британскими университетами;
- CPE – подтверждение уровня носителя языка – Fluent и пр.
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