Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
9000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Английский Лингвистический Центр "First Decision" предлагает эффективную подготовку к сдаче международных экзаменов FCE, CAE, IELTS и TOEFL, уделяя должное внимание всем аспектам экзамена в соответствии с форматом экзамена.
Обучение по одному из учебных курсов по подготовке к международным экзаменам в Английском Лингвистическом Центре «First Decision» и сдача экзамена в аккредитованном экзаменационном CAMBRIDGE ENGLISH центре по приему кембриджских экзаменов поможет Вам получить сертификат, признаваемый во всем мире и подтверждающий Ваш уровень владения английским языком.
Международный сертификат - это документ, подтверждающий знание языка и признаваемый учебными заведениями и работодателями в разных странах мира. Международный сертификат можно получить, сдав специальный экзамен по английскому языку.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам FCE, CAE, IELTS и TOEFL
|10 ч.
|9000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, микрорайон Град Московский, метро Саларьево, г. Московский, ул. Радужная, дом 17, (мкрн "Град Московский")
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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