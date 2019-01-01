First Decision

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

9000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Английский Лингвистический Центр "First Decision" предлагает эффективную подготовку к сдаче международных экзаменов FCE, CAE, IELTS и TOEFL, уделяя должное внимание всем аспектам экзамена в соответствии с форматом экзамена.

Обучение по одному из учебных курсов по подготовке к международным экзаменам в Английском Лингвистическом Центре «First Decision» и сдача экзамена в аккредитованном экзаменационном CAMBRIDGE ENGLISH центре по приему кембриджских экзаменов поможет Вам получить сертификат, признаваемый во всем мире и подтверждающий Ваш уровень владения английским языком.

Международный сертификат - это документ, подтверждающий знание языка и признаваемый учебными заведениями и работодателями в разных странах мира. Международный сертификат можно получить, сдав специальный экзамен по английскому языку.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам FCE, CAE, IELTS и TOEFL 10 ч. 9000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, микрорайон Град Московский, метро Саларьево, г. Московский, ул. Радужная, дом 17, (мкрн "Град Московский") ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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