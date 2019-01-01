Английский Лингвистический Центр "First Decision" предлагает эффективную подготовку к сдаче международных экзаменов FCE, CAE, IELTS и TOEFL, уделяя должное внимание всем аспектам экзамена в соответствии с форматом экзамена.

Обучение по одному из учебных курсов по подготовке к международным экзаменам в Английском Лингвистическом Центре «First Decision» и сдача экзамена в аккредитованном экзаменационном CAMBRIDGE ENGLISH центре по приему кембриджских экзаменов поможет Вам получить сертификат, признаваемый во всем мире и подтверждающий Ваш уровень владения английским языком.

Международный сертификат - это документ, подтверждающий знание языка и признаваемый учебными заведениями и работодателями в разных странах мира. Международный сертификат можно получить, сдав специальный экзамен по английскому языку.