Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

British Columbia Language Academy

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Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!
10500 ₽/курс
555 ₽/ак.час
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Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Полилингва

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В основу обучения иностранным языкам был положен метод подготовки российских дипломатов, который предполагает свободное владение иностранным языком. На наших курсах можно изучать не только традиционные, но и редкие европейские, восточные и славянские языки, как в группах, так и индивидуально.
503 ₽/курс
- ₽/ак.час
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Общий курс английского языка для вас, если:

  • вы давно хотели начать изучение языка «для себя»;
  • язык нужен вам для общения с бизнес партнерами;
  • хотите повысить уровень английского.

Программы настроены на отработку всех необходимых навыков: 

  • аудирование;
  • чтение;
  • письмо;
  • говорение.

Как подобрать курс общего английского языка

Начать обучение на общем курсе можно с любого уровня.

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