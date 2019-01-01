Общий курс английского предназначен для студентов с любым уровнем знаний. Он подойдет, как студентам с невысоким уровнем владения языка, так и тем, кто уже свободно говорит по-английски. В рамках данного курса студенты смогут изучать английский как с русскоязычным педагогом, так и с носителем языка.
40000 ₽/курс
775 ₽/ак.час
Общий курс английского языка для вас, если:
- вы давно хотели начать изучение языка «для себя»;
- язык нужен вам для общения с бизнес партнерами;
- хотите повысить уровень английского.
Программы настроены на отработку всех необходимых навыков:
- аудирование;
- чтение;
- письмо;
- говорение.
Как подобрать курс общего английского языка
Начать обучение на общем курсе можно с любого уровня.
Если вам некуда спешить, выбирайте курс общего английского, исходя из личных предпочтений. Обращаем внимание, что на сайте представлены лучшие аккредитованные школы с опытными педагогами.
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