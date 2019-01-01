Как проходят занятия английским для подростков в Helen Doron:



- Важнейший принцип занятий в центрах Helen Doron — дети учат иностранный язык так же, как родной — слушают и постепенно начинают говорить сами. Мы не учим переводить слова с одного языка на другой, мы учим думать на английском. А для этого даем возможность понимать смысл, догадываться о смыслах новых слов, выделять главное, искать ответы на вопросы и рассуждать, делиться впечатлениями и эмоциями, обосновывать суждения. Для закрепления этого опыта мы включаем в курсы диски с аудиозаписями уроков – слушая их дома, дети лучше усваивают полученный материал.



- В распоряжении студентов — песенный клуб и возможность общаться с подростками из других стран через радио-приложение. На занятиях используется много ярких интерактивных пособий с сюжетами, которые актуальны для тинейджеров. В каждом курсе есть герои, на примере которых ребенок видит, как можно действовать в той или иной ситуации, как справляться со своими эмоциями и как выражать чувства.



- Подростка невозможно перехвалить. Поощряя своих студентов к исследованиям, рассуждениям и выступлениям, предлагая обосновывать свою точку зрения, мы помогаем им стать уверенными в себе и стимулируем узнавать что-то новое. Поэтому наши преподаватели хвалят и поддерживают подростков в их достижениях. Чувствуя, что успешно справляется с поставленными задачами, ребенок с уверенностью идет дальше. Для подростков в высшей степени необходимо ощущение успеха — оно обеспечивает им эмоцио­нальное благополучие.