Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
9300 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Как проходят занятия английским для подростков в Helen Doron:
- Важнейший принцип занятий в центрах Helen Doron — дети учат иностранный язык так же, как родной — слушают и постепенно начинают говорить сами. Мы не учим переводить слова с одного языка на другой, мы учим думать на английском. А для этого даем возможность понимать смысл, догадываться о смыслах новых слов, выделять главное, искать ответы на вопросы и рассуждать, делиться впечатлениями и эмоциями, обосновывать суждения. Для закрепления этого опыта мы включаем в курсы диски с аудиозаписями уроков – слушая их дома, дети лучше усваивают полученный материал.
- В распоряжении студентов — песенный клуб и возможность общаться с подростками из других стран через радио-приложение. На занятиях используется много ярких интерактивных пособий с сюжетами, которые актуальны для тинейджеров. В каждом курсе есть герои, на примере которых ребенок видит, как можно действовать в той или иной ситуации, как справляться со своими эмоциями и как выражать чувства.
- Подростка невозможно перехвалить. Поощряя своих студентов к исследованиям, рассуждениям и выступлениям, предлагая обосновывать свою точку зрения, мы помогаем им стать уверенными в себе и стимулируем узнавать что-то новое. Поэтому наши преподаватели хвалят и поддерживают подростков в их достижениях. Чувствуя, что успешно справляется с поставленными задачами, ребенок с уверенностью идет дальше. Для подростков в высшей степени необходимо ощущение успеха — оно обеспечивает им эмоциональное благополучие.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Детский английский
|8 ч.
|9300 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Лосиноостровский район, метро Медведково, ул. Стартовая 11
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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