Обучение в ENGLISH COUNTRY основано на коммуникативной методике. Вы можете обучаться в классах, онлайн или с выездом преподавателя к Вам.

Год основания: 2011 г.

Год основания: 2001 г.

В English Country вы можете пройти подготовку к тесту IELTS и любому другому международному экзамену по английскому языку, наши преподаватели помогут вам выйти на нужный уровень максимально эффективно в необходимые сроки, благодаря чему вы успешно сдадите экзамен IELTS в Москве и другие тесты

Год основания: - г.

У вас есть желание, возможность и время начать изучать английский язык. Но этого, как оказалось, недостаточно. С проблемой выбора сталкивается каждый, кто задается вопросом найти курсы английского языка: рынок сегодня перенасыщен предложением.

А возможно, что вы уже давно изучаете язык, но кажется, что:

он невыносимо сложный;

нереально запомнить все временные формы и употребить их в нужном месте;

не можете перенести теорию в практику;

не можете правильно выразить свою мысль;

не успеваете за мыслью говорящего: он уже ее заканчивает, а вы только перевели в уме начало.

Ошибиться с выбором не хотелось бы ни новичку, ни более продвинутому. Особенно, когда дело касается потраченных денег и времени.

Как подобрать школу английского языка

К выбору школы английского важно подойти серьезно, ведь от этого зависит будущее:

планируете переезд за границу: необходимо пройти собеседование на получение визы;

подтверждаете диплом: надо сдать непростой экзамен;

устраиваетесь на работу в зарубежную компанию: впереди серьезное собеседование, от которого зависит выберут на должность вас или конкурента и пр.

В Москве достаточно много школ английского языка как для детей, так и для взрослых.

На что важно обращать внимание при выборе курсов английского языка:

продолжительность обучения: вам не должны обещать уровень Advanced уже через месяц;

наличие аккредитации организации и уровень подготовки преподавателей;

входной тест для определения уровня языка и возможность посетить пробное бесплатное занятие;

возможность выбора удобного времени, места и формат занятий (онлайн или «живое» обучение);

небольшие группы: изучение английского в группах более 10-ти человек должно вас насторожить.

Сколько стоят курсы в Москве

Цены на курсы английского языка в Москве варьируются: от 150 руб. за академический час и выше.

Стоимость чаще всего складывается из нескольких факторов:

престиж школы;

местоположение;

уровень преподавателя;

интенсивность обучения.

Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: