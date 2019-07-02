Курсы английского языка в Москве для детей, подростков, взрослых, а также компаний и организаций. Мы специализируемся на преподавании английского языка.

Почему мы в числе лучших школ английского языка? Наш лингвистический центр существует уже восемь лет. У нас работают профессиональные преподаватели с большим опытом и высокой квалификацией. Они прошли курс подготовки в иностранных учебных заведениях, имеют сертификаты Кембриджа и Манчестера, постоянно повышают свою квалификацию, изучают новые методики преподавания, посещают тренинги и конференции. Наша школа английского языка предлагает:

обучение на всех уровнях с упором на разговорную речь;

увлекательные уроки с использованием дискуссий, коммуникативных игр и других интересных упражнений;

курсы интенсивного изучения английского языка, позволяющие преодолеть языковые и психологические барьеры;

бесплатное тестирование, различные скидки.

Классы в школе английского языка отлично оборудованы, что позволяет задействовать все способы восприятия информации и методов запоминания – через слух, зрение, тактильные ощущения. В обучении используются современные учебники, изданные в Оксфорде, Кембридже и других мировых издательствах. Если вам нужна хорошая школа обучения детей английской речи, мы принимаем детей в возрасте от семи лет. Проводятся занятия для детей, подростков и взрослых в таких форматах:

групповые,

мини-группы,

индивидуальные.

Кроме того, ежемесячно по субботам проходят заседания Английского Клуба, участники которого в непринужденной обстановке за чашкой чая ведут беседы на различные увлекательнейшие темы, смотрят фильмы, общаются с носителями языка и многое другое. Посещение школы иностранного языка откроет вам дверь в новый мир, поможет стать частью англоязычного сообщества.