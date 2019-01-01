Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.

Год основания: 2013 г.

Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей

Год основания: 1951 г.

Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.

Год основания: 2004 г.

Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.

Год основания: 1997 г.

Курсы английского в атмосфере носителей с официальной гарантией результата

Год основания: - г.

Способов выучить английский язык сегодня великое множество: различные школы и курсы, мобильные приложения, обучение по скайп, индивидуальная работа с репетитором. Не меньшей популярностью стали пользоваться интенсивные курсы английского языка.

Речь идет не о «волшебной таблетке», с помощью которой вы освоите язык за 24 часа, а о полноценном курсе, главной задачей которого остается именно ускорение усвоения языка.

Почему стоит пойти именно на интенсивные курсы английского языка:

вы научитесь грамотно и лаконично строить фразы на английском;

преодолеете языковой барьер;

запомните готовые фразовые шаблоны, на случай если растерялись или не поняли вопроса;

прежде чем что-то сказать вы сможете сформулировать в уме предложение на английском, не на русском.

Как подобрать интенсивные курсы

Быстрые курсы подойдут вам, если:

часто бываете в заграничных командировках;

готовитесь к встрече иностранной делегации или к сдаче важного экзамена;

вам в кратчайшие сроки необходимо увеличить словарный запас и сделать упор на разговорную практику;

хотите освежить знания перед предстоящей поездкой.

Подобрать интенсивные курсы в Москве несложно – главное знать, на что ориентироваться: грамотная методика обучения, положительные отзывы, возможность посетить пробный урок, компетентность преподавателей.

Не рекомендуем ориентироваться только на удобное месторасположение и низкую стоимость.

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