Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
32880 ₽/курс
488 ₽/ак.час
Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
5660 ₽/курс
490 ₽/ак.час