Способов выучить английский язык сегодня великое множество: различные школы и курсы, мобильные приложения, обучение по скайп, индивидуальная работа с репетитором. Не меньшей популярностью стали пользоваться интенсивные курсы английского языка.
Речь идет не о «волшебной таблетке», с помощью которой вы освоите язык за 24 часа, а о полноценном курсе, главной задачей которого остается именно ускорение усвоения языка.
Почему стоит пойти именно на интенсивные курсы английского языка:
- вы научитесь грамотно и лаконично строить фразы на английском;
- преодолеете языковой барьер;
- запомните готовые фразовые шаблоны, на случай если растерялись или не поняли вопроса;
- прежде чем что-то сказать вы сможете сформулировать в уме предложение на английском, не на русском.
Как подобрать интенсивные курсы
Быстрые курсы подойдут вам, если:
- часто бываете в заграничных командировках;
- готовитесь к встрече иностранной делегации или к сдаче важного экзамена;
- вам в кратчайшие сроки необходимо увеличить словарный запас и сделать упор на разговорную практику;
- хотите освежить знания перед предстоящей поездкой.
Подобрать интенсивные курсы в Москве несложно – главное знать, на что ориентироваться: грамотная методика обучения, положительные отзывы, возможность посетить пробный урок, компетентность преподавателей.
Не рекомендуем ориентироваться только на удобное месторасположение и низкую стоимость.
Поиск на сайте предлагает различные варианты: курсы с преподавателями ведущих вузов, с носителями языка; языковые школы, аккредитованные British Council и Cambridge English Language Assessment и пр.
Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: