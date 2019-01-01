Дата основания
1999 г.
Минимальная стоимость
3000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
750 ₽/ак.час
КЭСПА - онлайн-школа английского языка с правильной методикой.
После школы и университета у большинства людей есть "немое" знание английского языка - может что-то понять, но не может ничего сказать.
Мы превращаем это знание в активное - за понятный ограниченный срок человек начинает говорить по-английски, причем грамотно и не задумываясь.
Если вы уже попробовали множество способов изучения английского, но так и не заговорили - вы пришли по адресу.
Занятия проходят онлайн на специально разработанной учебной платформе под руководством персонального преподавателя.
За 20 лет мы помогли заговорить сотням учеников и выпустили 5 учебников общим тиражом более 75 тысяч экземпляров.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Индивидуальные уроки английского по Skype по методике КЭСПА
|16 ч.
|10000 за курс
|Индивидуальные уроки английского по Skype по методике КЭСПА
|8 ч.
|5400 за курс
|Индивидуальные уроки английского по Skype по методике КЭСПА
|4 ч.
|3000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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