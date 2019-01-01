КЭСПА - онлайн-школа английского языка с правильной методикой.

После школы и университета у большинства людей есть "немое" знание английского языка - может что-то понять, но не может ничего сказать.

Мы превращаем это знание в активное - за понятный ограниченный срок человек начинает говорить по-английски, причем грамотно и не задумываясь.

Если вы уже попробовали множество способов изучения английского, но так и не заговорили - вы пришли по адресу.

Занятия проходят онлайн на специально разработанной учебной платформе под руководством персонального преподавателя.

За 20 лет мы помогли заговорить сотням учеников и выпустили 5 учебников общим тиражом более 75 тысяч экземпляров.