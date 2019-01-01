КЭСПА

Дата основания

1999 г.

Минимальная стоимость

3000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

750 ₽/ак.час

КЭСПА - онлайн-школа английского языка с правильной методикой.

После школы и университета у большинства людей есть "немое" знание английского языка - может что-то понять, но не может ничего сказать.

Мы превращаем это знание в активное - за понятный ограниченный срок человек начинает говорить по-английски, причем грамотно и не задумываясь.

Если вы уже попробовали множество способов изучения английского, но так и не заговорили - вы пришли по адресу.

Занятия проходят онлайн на специально разработанной учебной платформе под руководством персонального преподавателя.

За 20 лет мы помогли заговорить сотням учеников и выпустили 5 учебников общим тиражом более 75 тысяч экземпляров.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Индивидуальные уроки английского по Skype по методике КЭСПА 16 ч. 10000 за курс
Индивидуальные уроки английского по Skype по методике КЭСПА 8 ч. 5400 за курс
Индивидуальные уроки английского по Skype по методике КЭСПА 4 ч. 3000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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