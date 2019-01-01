Дата основания
2017 г.
Минимальная стоимость
14400 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
2800 ₽/ак.час
Мы обучим Вас правильному английскому или вернем деньги, если не выполним свои обязательства. Гарантии прописаны в договоре.
Прекрасная возможность для изучения языка в коллективе, без отрыва от рабочего процесса и по программе, учитывающей потребности именно Вашей компании.
В зависимости от вида Вашей деятельности мы подберем необходимый курс обучения, включающий все необходимое для получения максимального результата в минимальные сроки.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|14400 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Пресненский район, метро Деловой центр, ул. Пресненская набережная 12, 18 этаж
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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