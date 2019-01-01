Мы обучим Вас правильному английскому или вернем деньги, если не выполним свои обязательства. Гарантии прописаны в договоре.

Прекрасная возможность для изучения языка в коллективе, без отрыва от рабочего процесса и по программе, учитывающей потребности именно Вашей компании.