Kingsbridge Language Centre

Дата основания

2017 г.

Минимальная стоимость

14400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

2800 ₽/ак.час
Мы обучим Вас правильному английскому или вернем деньги, если не выполним свои обязательства. Гарантии прописаны в договоре.
 
Прекрасная возможность для изучения языка в коллективе, без отрыва от рабочего процесса и по программе, учитывающей потребности именно Вашей компании.
 
В зависимости от вида Вашей деятельности мы подберем необходимый курс обучения, включающий все необходимое для получения максимального результата в минимальные сроки.
Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 14400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Пресненский район, метро Деловой центр, ул. Пресненская набережная 12, 18 этаж ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!