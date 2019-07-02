Комп Лэнг

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

1500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Методическая основа работы нашего Центра – в части обучения иностранным языкам – комплексный подход к обучению иностранному языку. Это подразумевает:

  •     Возможность непрерывного обучения, т. е. по мере роста ваших потребностей в общении на иностранном языке Вы всегда сможете подобрать программу соответствующего уровня.
  •     Развитие всех навыков, характеризующих владение иностранным языком: умения слушать, читать, писать, говорить.
  •     Эффективное сочетание самых результативных методик – коммуникативной и традиционной основывается на использовании зарубежных учебных пособий, написанных носителями языка.

  •     Выбор конкретной методики обучения в конкретной группе зависит от нескольких факторов: возраста обучающихся, графика занятий, конечной цели обучения и программы, даже особенности психологического состояния учащихся могут оказать влияние на то, как будет построено то или иное занятие.

Цифры:
  • Центр успешно функционирует на рынке образовательных услуг с 1993 года;
  • Ежегодно в Центре обучаются более 1000 человек;
  • За время работы Центра более 24 000 человек получили свидетельства УЦ «Комп Лэнг»;
  • Более половины наших слушателей и учащихся приходят к нам по рекомендациям знакомых.

Подготовка к IELTS в Комп Лэнг – это занятия по стандартным и ускоренным программам в мини-группах или индивидуально в наших центрах на Октябрьском Поле и Молодежной.

Пробный экзамен

Если перед вами стоит задача в ближайшее время успешно сдать IELTS, мы предлагаем уникальную возможность сэкономить время и деньги – пробный экзамен с нашим опытным преподавателем.

  • Пробный экзамен IELTS в точности повторяет формат реального теста.
  • Используются ТОЛЬКО аутентичные материалы экзамена IELTS.
  • По результатам пробного экзамена вы получите письменный отчет

специалиста с индивидуальными рекомендациями.

Стоимость пробного экзамена – 3000р

 

Индивидуальная подготовка

Если вы хотите, чтобы преподаватель разработал для Вас индивидуальную программу подготовки к экзамену IELTS, если Вам необходимо проработать наиболее сложные аспекты экзамена или сделать упор на конкретную часть экзамена, которая вам дается труднее всего, если Вам нужно  подготовиться к сдаче  за короткий срок или улучшить результаты предыдущей сдачи, этот курс для Вас.

Преимущества курса индивидуальной подготовки к IELTS:

  • Гибкая ценовая политика
  • преподаватель может уделить вам максимум внимания и проработать трудные моменты более эффективно
  • продолжительность курса зависит от вас
  • расписание и место занятий вы выбираете сами
  • можно пройти онлайн курс подготовки к экзамену

 Стоимость индивидуальных занятий –  1500р/ак час

При оплате 10 и более занятий предоставляется скидка 5%.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам по английскому 1 ч. 1500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Кунцево, метро Молодёжная, ул. Молодогвардейская, дом 61 не указано Записаться на урок

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