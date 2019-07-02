Центр успешно функционирует на рынке образовательных услуг с 1993 года;

Ежегодно в Центре обучаются более 1000 человек;

За время работы Центра более 24 000 человек получили свидетельства УЦ «Комп Лэнг»;

Более половины наших слушателей и учащихся приходят к нам по рекомендациям знакомых.

Подготовка к IELTS в Комп Лэнг – это занятия по стандартным и ускоренным программам в мини-группах или индивидуально в наших центрах на Октябрьском Поле и Молодежной.

Пробный экзамен

Если перед вами стоит задача в ближайшее время успешно сдать IELTS, мы предлагаем уникальную возможность сэкономить время и деньги – пробный экзамен с нашим опытным преподавателем.

Пробный экзамен IELTS в точности повторяет формат реального теста.

Используются ТОЛЬКО аутентичные материалы экзамена IELTS.

По результатам пробного экзамена вы получите письменный отчет

специалиста с индивидуальными рекомендациями.

Стоимость пробного экзамена – 3000р

Индивидуальная подготовка

Если вы хотите, чтобы преподаватель разработал для Вас индивидуальную программу подготовки к экзамену IELTS, если Вам необходимо проработать наиболее сложные аспекты экзамена или сделать упор на конкретную часть экзамена, которая вам дается труднее всего, если Вам нужно подготовиться к сдаче за короткий срок или улучшить результаты предыдущей сдачи, этот курс для Вас.

Преимущества курса индивидуальной подготовки к IELTS:

Гибкая ценовая политика

преподаватель может уделить вам максимум внимания и проработать трудные моменты более эффективно

продолжительность курса зависит от вас

расписание и место занятий вы выбираете сами

можно пройти онлайн курс подготовки к экзамену

Стоимость индивидуальных занятий – 1500р/ак час

При оплате 10 и более занятий предоставляется скидка 5%.