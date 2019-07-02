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Методическая основа работы нашего Центра – в части обучения иностранным языкам – комплексный подход к обучению иностранному языку. Это подразумевает:
Выбор конкретной методики обучения в конкретной группе зависит от нескольких факторов: возраста обучающихся, графика занятий, конечной цели обучения и программы, даже особенности психологического состояния учащихся могут оказать влияние на то, как будет построено то или иное занятие.
Подготовка к IELTS в Комп Лэнг – это занятия по стандартным и ускоренным программам в мини-группах или индивидуально в наших центрах на Октябрьском Поле и Молодежной.
Пробный экзамен
Если перед вами стоит задача в ближайшее время успешно сдать IELTS, мы предлагаем уникальную возможность сэкономить время и деньги – пробный экзамен с нашим опытным преподавателем.
специалиста с индивидуальными рекомендациями.
Стоимость пробного экзамена – 3000р
Индивидуальная подготовка
Если вы хотите, чтобы преподаватель разработал для Вас индивидуальную программу подготовки к экзамену IELTS, если Вам необходимо проработать наиболее сложные аспекты экзамена или сделать упор на конкретную часть экзамена, которая вам дается труднее всего, если Вам нужно подготовиться к сдаче за короткий срок или улучшить результаты предыдущей сдачи, этот курс для Вас.
Преимущества курса индивидуальной подготовки к IELTS:
Стоимость индивидуальных занятий – 1500р/ак час
При оплате 10 и более занятий предоставляется скидка 5%.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|1500 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Кунцево, метро Молодёжная, ул. Молодогвардейская, дом 61
|не указано
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