Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
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Контракты с иностранными партнерами, а также зарубежные инвесторы - показатель успешного развития и процветания любой компании. Естественно, сотрудники фирмы в этом случае обязательно должны хорошо владеть английским языком. Корпоративный английский для сотрудников компаний отличается от обычного разговорного, поэтому изучать его по стандартным курсам не столь эффективно.
16800 ₽/курс
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Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.
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Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
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У работодателей сегодня есть отличная возможность повысить рейтинг своего предприятия, улучшить отношения с партнерами, сформировать дополнительное преимущество перед конкурентами благодаря курсам корпоративного английского языка.
Сотрудники вашей компании научатся:
- общаться с англоязычными партнерами и клиентами в официальной и неофициальной обстановке;
- грамотно вести деловую переписку по e-mail;
- проводить международные переговоры;
- пополнят лексическую базу с учетом потребностей компании.
Как подобрать корпоративные курсы английского языка
Огромный рынок услуг корпоративного обучения в Москве позволяет заниматься изучением английского языка даже в офисе компании.
Прежде чем окунуться в новый мир незнакомого языка, руководителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора.
Хороший курс корпоративного английского языка включает в себя не только высокий статус и положительные отзывы. Обращать внимание также стоит на следующие вещи:
- сертифицированные (TEFL, CELTA и пр.) педагоги, желательно – носители языка;
- обязательное входное тестирование для определения уровня языка у каждого обучающегося сотрудника;
- грамотно разработанная программа обучения под конкретный запрос компании.
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