Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.

Год основания: 2013 г.

Контракты с иностранными партнерами, а также зарубежные инвесторы - показатель успешного развития и процветания любой компании. Естественно, сотрудники фирмы в этом случае обязательно должны хорошо владеть английским языком. Корпоративный английский для сотрудников компаний отличается от обычного разговорного, поэтому изучать его по стандартным курсам не столь эффективно.

Год основания: 2012 г.

Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.

Год основания: 2004 г.

Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.

Год основания: 1997 г.

У работодателей сегодня есть отличная возможность повысить рейтинг своего предприятия, улучшить отношения с партнерами, сформировать дополнительное преимущество перед конкурентами благодаря курсам корпоративного английского языка.

Сотрудники вашей компании научатся:

общаться с англоязычными партнерами и клиентами в официальной и неофициальной обстановке;

грамотно вести деловую переписку по e-mail;

проводить международные переговоры;

пополнят лексическую базу с учетом потребностей компании.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Огромный рынок услуг корпоративного обучения в Москве позволяет заниматься изучением английского языка даже в офисе компании.

Прежде чем окунуться в новый мир незнакомого языка, руководителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора.

Хороший курс корпоративного английского языка включает в себя не только высокий статус и положительные отзывы. Обращать внимание также стоит на следующие вещи:

сертифицированные (TEFL, CELTA и пр.) педагоги, желательно – носители языка;

обязательное входное тестирование для определения уровня языка у каждого обучающегося сотрудника;

грамотно разработанная программа обучения под конкретный запрос компании.

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