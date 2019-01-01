Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!

Год основания: 2013 г.

ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.

Год основания: 2014 г.

Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.

Год основания: 2011 г.

Наша школа находится в самой высокой башне Европы - Башня Федерация на 18 этаже. Мы обучаем руководителей, топ-менеджеров, людей с определенными целями. Мы предлагаем индивидуальные, групповые, корпоративные и дистанционные занятия. Специфика нашей школы - это персонализированный подход, обучение только на английском языке, гибкость, нешаблонный подход к целям наших студентов. Наши преподаватели - это настоящие эксперты, которые строят образовательный процесс таким образом, чтобы студенты каждый раз ждали занятие и приходили замотивированные.

Год основания: 2017 г.

У работодателей сегодня есть отличная возможность повысить рейтинг своего предприятия, улучшить отношения с партнерами, сформировать дополнительное преимущество перед конкурентами благодаря курсам корпоративного английского языка.

Сотрудники вашей компании научатся:

общаться с англоязычными партнерами и клиентами в официальной и неофициальной обстановке;

грамотно вести деловую переписку по e-mail;

проводить международные переговоры;

пополнят лексическую базу с учетом потребностей компании.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Огромный рынок услуг корпоративного обучения в Москве позволяет заниматься изучением английского языка даже в офисе компании.

Прежде чем окунуться в новый мир незнакомого языка, руководителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора.

Хороший курс корпоративного английского языка включает в себя не только высокий статус и положительные отзывы. Обращать внимание также стоит на следующие вещи:

сертифицированные (TEFL, CELTA и пр.) педагоги, желательно – носители языка;

обязательное входное тестирование для определения уровня языка у каждого обучающегося сотрудника;

грамотно разработанная программа обучения под конкретный запрос компании.

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