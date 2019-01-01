Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!
9000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.
16800 ₽/курс
2100 ₽/ак.час
Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.
20000 ₽/курс
679 ₽/ак.час
Наша школа находится в самой высокой башне Европы - Башня Федерация на 18 этаже. Мы обучаем руководителей, топ-менеджеров, людей с определенными целями. Мы предлагаем индивидуальные, групповые, корпоративные и дистанционные занятия. Специфика нашей школы - это персонализированный подход, обучение только на английском языке, гибкость, нешаблонный подход к целям наших студентов. Наши преподаватели - это настоящие эксперты, которые строят образовательный процесс таким образом, чтобы студенты каждый раз ждали занятие и приходили замотивированные.
14400 ₽/курс
2800 ₽/ак.час
У работодателей сегодня есть отличная возможность повысить рейтинг своего предприятия, улучшить отношения с партнерами, сформировать дополнительное преимущество перед конкурентами благодаря курсам корпоративного английского языка.
Сотрудники вашей компании научатся:
- общаться с англоязычными партнерами и клиентами в официальной и неофициальной обстановке;
- грамотно вести деловую переписку по e-mail;
- проводить международные переговоры;
- пополнят лексическую базу с учетом потребностей компании.
Как подобрать корпоративные курсы английского языка
Огромный рынок услуг корпоративного обучения в Москве позволяет заниматься изучением английского языка даже в офисе компании.
Прежде чем окунуться в новый мир незнакомого языка, руководителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора.
Хороший курс корпоративного английского языка включает в себя не только высокий статус и положительные отзывы. Обращать внимание также стоит на следующие вещи:
- сертифицированные (TEFL, CELTA и пр.) педагоги, желательно – носители языка;
- обязательное входное тестирование для определения уровня языка у каждого обучающегося сотрудника;
- грамотно разработанная программа обучения под конкретный запрос компании.
Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: