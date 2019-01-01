Курсы корпоративного английского в Москве от мотивационного лингво-тренера Дарьи Жаровцевой

Год основания: 2010 г.

У работодателей сегодня есть отличная возможность повысить рейтинг своего предприятия, улучшить отношения с партнерами, сформировать дополнительное преимущество перед конкурентами благодаря курсам корпоративного английского языка.

Сотрудники вашей компании научатся:

общаться с англоязычными партнерами и клиентами в официальной и неофициальной обстановке;

грамотно вести деловую переписку по e-mail;

проводить международные переговоры;

пополнят лексическую базу с учетом потребностей компании.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Огромный рынок услуг корпоративного обучения в Москве позволяет заниматься изучением английского языка даже в офисе компании.

Прежде чем окунуться в новый мир незнакомого языка, руководителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора.

Хороший курс корпоративного английского языка включает в себя не только высокий статус и положительные отзывы. Обращать внимание также стоит на следующие вещи:

сертифицированные (TEFL, CELTA и пр.) педагоги, желательно – носители языка;

обязательное входное тестирование для определения уровня языка у каждого обучающегося сотрудника;

грамотно разработанная программа обучения под конкретный запрос компании.

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