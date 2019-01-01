Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Royal English - корпоративный английский

0
Входное тестирование бесплатно
Курсы корпоративного английского в Москве от мотивационного лингво-тренера Дарьи Жаровцевой
28800 ₽/курс
1800 ₽/ак.час
Выбрать курс

У работодателей сегодня есть отличная возможность повысить рейтинг своего предприятия, улучшить отношения с партнерами, сформировать дополнительное преимущество перед конкурентами благодаря курсам корпоративного английского языка.

Сотрудники вашей компании научатся:

  • общаться с англоязычными партнерами и клиентами в официальной и неофициальной обстановке;
  • грамотно вести деловую переписку по e-mail;
  • проводить международные переговоры;
  • пополнят лексическую базу с учетом потребностей компании.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Огромный рынок услуг корпоративного обучения в Москве позволяет заниматься изучением английского языка даже в офисе компании. 

Прежде чем окунуться в новый мир незнакомого языка, руководителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора.

Хороший курс корпоративного английского языка включает в себя не только высокий статус и положительные отзывы. Обращать внимание также стоит на следующие вещи:

  • сертифицированные (TEFL, CELTA и пр.) педагоги, желательно – носители языка;
  • обязательное входное тестирование для определения уровня языка у каждого обучающегося сотрудника;
  • грамотно разработанная программа обучения под конкретный запрос компании.

Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: