Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

English World

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Центр английского языка «English World» предлагает Вам пройти качественное и современное обучение английскому языку в Москве по самой низкой цене
6500 ₽/курс
235 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Now I Speak English

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English School NISE основан в ноябре 2012 Маргаритой Исуповой и включал в свой состав всего двух преподавателей, которые самостоятельно осуществляли обучение студентов. На настоящий момент Школа насчитывает 20 педагогов, 300 студентов, обучение прошло более 500 слушателей за 5 лет существования школы.
25600 ₽/курс
450 ₽/ак.час
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Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 2

Divelang

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Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.
7000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 1

Академия Корпоративного Обучения

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Компания реализует идею непрерывного профессионального совершенствования, обучения, повышения организационного потенциала. Руководство школы считает, что это важно независимо от области деятельности, географического положения или размера компании
12400 ₽/курс
1550 ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Accent Language Center

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Уже много лет Центр иностранных языков АКЦЕНТ эффективно сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, обучая иностранным языкам персонал корпораций. Нам доверяют лучшие и успешные организации, и если вы цените профессиональный подход – наш Центр проведёт корпоративное обучение английскому и другим иностранным языкам прямо у вас в офисе!
21600 ₽/курс
937 ₽/ак.час
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Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Tom's House

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Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.
21520 ₽/курс
249 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 2

LABlang

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Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам. Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.
36800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

EngLead

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Основа курсов: серия учебников бизнес-английского Market Leader. Учебники включают в себя разбор реальных кейсов, тексты о мировых лидерах бизнеса, грамматику и бизнес-лексику. Кроме учебников используется комплекс видео- и аудио-материалов, еженедельный разбор деловых новостей и прессы. Студенты получают доступ ко всем материалам курса в электронном виде, плюс Вы можете заказать копии учебников, они будут доставлены курьером.
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Queen’s English

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Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом
750 ₽/курс
654 ₽/ак.час
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У работодателей сегодня есть отличная возможность повысить рейтинг своего предприятия, улучшить отношения с партнерами, сформировать дополнительное преимущество перед конкурентами благодаря курсам корпоративного английского языка.

Сотрудники вашей компании научатся:

  • общаться с англоязычными партнерами и клиентами в официальной и неофициальной обстановке;
  • грамотно вести деловую переписку по e-mail;
  • проводить международные переговоры;
  • пополнят лексическую базу с учетом потребностей компании.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Огромный рынок услуг корпоративного обучения в Москве позволяет заниматься изучением английского языка даже в офисе компании. 

Прежде чем окунуться в новый мир незнакомого языка, руководителям стоит серьезно подойти к вопросу выбора.

Хороший курс корпоративного английского языка включает в себя не только высокий статус и положительные отзывы. Обращать внимание также стоит на следующие вещи:

  • сертифицированные (TEFL, CELTA и пр.) педагоги, желательно – носители языка;
  • обязательное входное тестирование для определения уровня языка у каждого обучающегося сотрудника;
  • грамотно разработанная программа обучения под конкретный запрос компании.

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