Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам.

Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.

Обучение проводится на территории клиента в утреннее, дневное или вечернее время.

Прежде чем начать занятия, преподаватель проводит тестирование, чтобы определить средний уровень знаний у сотрудников. По его результатам он может предложить создать несколько групп, чтобы образовательный процесс был максимально эффективным.

Важным преимуществом корпоративных курсов является тот факт, что преподаватель делает акцент на лексическую базу, которая наиболее активно используется в процессе работы компании. Так, для юристов, бухгалтеров, банковских работников, сотрудников отеля и др. разрабатывается своя программа обучения с использованием конкретной лексики.

Нередко в рамках корпоративного английского можно выбрать короткий экспресс-курс. Например, несколько сотрудников вашей компании уже имеют неплохой базовый английский. Экспресс-курс поможет овладеть более узкими навыками, например, правилам деловой переписки, беседе по телефону или ведению переговоров на иностранном языке.