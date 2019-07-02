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Продуманный выбор программ и пособий, мастерство преподавателей, а главное – достаточная мотивация и вера в успех, имеющаяся у самого учащегося.
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Мы специализируемся на:
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|10500 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Щукино, метро Октябрьское Поле, ул. Расплетина, 24.
|не указано
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