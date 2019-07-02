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Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

10500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

675 ₽/ак.час

Продуманный выбор программ и пособий, мастерство преподавателей, а главное – достаточная мотивация и вера в успех, имеющаяся у самого учащегося.

Языковые курсы в Москве, работающие с учетом всех этих условий – это LINKS!

Мы специализируемся на:

  • индивидуальном подходе к Вашим потребностям;
  • обеспечении комфортных условий для обучения;
  • применении самых эффективных учебных материалов и методик без ограничений для достижения Ваших целей.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 10500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Щукино, метро Октябрьское Поле, ул. Расплетина, 24. не указано Записаться на урок

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