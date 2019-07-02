Центр иностранных языков LondonStudio предлагает вам качественные образовательные услуги по изучению иностранных языков - английского, французского, немецкого, испанского, итальянского, китайского, японского языков, а также других, в том числе и редких иностранных языков.



Преподаватели в нашем центре - это молодые, высококвалифицированные специалисты с высшим профильным образованием. Имеют опыт работы в лучших языковых школах. В своей работе используют самые современные методические пособия. Все наши преподаватели проходят обязательную ежегодную стажировку за границей, с последующей сдачей профильных экзаменов и получением международных сертификатов.



Мы подготовим Вас и Ваших детей к сдаче международных экзаменов, таких как: YLEStarter YLEMovers YLEFlyers KET KEYforschools KEY PETforschools PET FCEforschools FCE IELTS BEC BULATS CAE Linguaskill и другие.



Так же в нашем центре иностранных языков London Studio в возможна подготовка к международным экзаменам по другим иностранным языкам. У нас вы можете изучать английский и другие языки в кабинетах, оборудованных самыми современными технологиями, отвечающим всем международным стандартам обучения иностранным языкам.



Современные пенсионеры очень любознательны, кто-то любит путешествовать, кто-то хотел бы найти друзей по интересам из других стран, а кто-то просто хочет пользоваться современной техникой, интернетом, понимая при этом современные «непонятные» слова. Многие бы занялись изучением иностранных языков, но не всем это доступно в финансовом отношении. Поэтому наш центр по изучению иностранных языков в Мытищах предлагает индивидуальный подход к пенсионерам- скидки на оплату за обучение.



Обучение иностранным языкам проходит как индивидуально, так и в группах, а так же возможны занятия в мини-группах, по 2-3 человека.