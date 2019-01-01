Команда Мультиглот – это опытные, энергичные и творческие преподаватели, которые увлечённо подходят к процессу обучения. Они не понаслышке знают, как выявить и развить потенциал к языкам, довести знания до автоматизма.

Учитывая современный ритм жизни, мы проводим только занятия онлайн (Skype- уроки). Наша айти-команда разрабатывает в данный момент платформу, которая позволит еще более комфортно заниматься онлайн.

Будем рады видеть вас в числе наших учеников!

Опыт Мультиглот. Мы провели более 20 000 онлайн-уроков, и мы знаем, как сделать занятие продуктивным для каждого.

Нам нравится, когда нас хвалят. Умеем прислушиваться к отзывам о наших ошибках, мы стремимся устранять недочёты оперативно.

Индивидуальный подход. Ваши цели, интересы и предпочтения помогут скорректировать преподавателю курс. В результате вы получите эффективные и интересные занятия, адаптированные под вас.

Высокий профессионализм преподавателей. Каждый репетитор, будь то русскоговорящий педагог или носитель языка, дипломированный специалист. Цель каждого онлайн репетитора – положительный результат для студента, задача – увлечь ученика предметом.

Персональный менеджер. Это полное сопровождение индивидуальным менедежером ученика с момента первого обращения в Мультиглот до конца обучения. Все вопросы, которые возникают, вам помогут решить максимально быстро.

Языки и программы. Мы поможем выучить английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский и китайский языки. А также предлагаем программы по подготовке студентов, школьников к сдаче экзаменов государственного и международного уровня. Разговорный, бизнес, интенсивный и базовый курс с любого из вышеперечисленного языка – это также наши предложения. Обучения проводятся и для узкого профиля. Например, для юристов, медиков, ІТ-специалистов.

Коммуникативная методика обучения. Эта методика подразумевает собой гармоничное развитие основных навыков, как говорение, восприятие на слух, чтение и письмо. Результат такого подхода – увеличение лексического запаса, практика в построении грамматических структур в процессе общения, преодоление языкового барьера.

Международные стандарты преподавания. Первое занятие – тестирование по методике IELTS. Это позволит преподавателю объективно провести анализ ваших сильных и слабых сторон.

Начните говорить на иностранном уже сегодня. Запишитесь на бесплатный вводный урок!