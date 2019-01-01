Дата основания
2010 г.
Минимальная стоимость
5200 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
570 ₽/ак.час
Команда Мультиглот – это опытные, энергичные и творческие преподаватели, которые увлечённо подходят к процессу обучения. Они не понаслышке знают, как выявить и развить потенциал к языкам, довести знания до автоматизма.
Учитывая современный ритм жизни, мы проводим только занятия онлайн (Skype- уроки). Наша айти-команда разрабатывает в данный момент платформу, которая позволит еще более комфортно заниматься онлайн.
Будем рады видеть вас в числе наших учеников!
Опыт Мультиглот. Мы провели более 20 000 онлайн-уроков, и мы знаем, как сделать занятие продуктивным для каждого.
Нам нравится, когда нас хвалят. Умеем прислушиваться к отзывам о наших ошибках, мы стремимся устранять недочёты оперативно.
Индивидуальный подход. Ваши цели, интересы и предпочтения помогут скорректировать преподавателю курс. В результате вы получите эффективные и интересные занятия, адаптированные под вас.
Высокий профессионализм преподавателей. Каждый репетитор, будь то русскоговорящий педагог или носитель языка, дипломированный специалист. Цель каждого онлайн репетитора – положительный результат для студента, задача – увлечь ученика предметом.
Персональный менеджер. Это полное сопровождение индивидуальным менедежером ученика с момента первого обращения в Мультиглот до конца обучения. Все вопросы, которые возникают, вам помогут решить максимально быстро.
Языки и программы. Мы поможем выучить английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский и китайский языки. А также предлагаем программы по подготовке студентов, школьников к сдаче экзаменов государственного и международного уровня. Разговорный, бизнес, интенсивный и базовый курс с любого из вышеперечисленного языка – это также наши предложения. Обучения проводятся и для узкого профиля. Например, для юристов, медиков, ІТ-специалистов.
Коммуникативная методика обучения. Эта методика подразумевает собой гармоничное развитие основных навыков, как говорение, восприятие на слух, чтение и письмо. Результат такого подхода – увеличение лексического запаса, практика в построении грамматических структур в процессе общения, преодоление языкового барьера.
Международные стандарты преподавания. Первое занятие – тестирование по методике IELTS. Это позволит преподавателю объективно провести анализ ваших сильных и слабых сторон.
Начните говорить на иностранном уже сегодня. Запишитесь на бесплатный вводный урок!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Любой курс с русскоязычным преподавателем
|30 ч.
|13500 за курс
|Любой курс с русскоязычным преподавателем
|20 ч.
|9600 за курс
|Любой курс с русскоязычным преподавателем
|10 ч.
|5200 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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