Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
4500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным, образованным, уверенным в себе человеком — запишите его на курсы английского языка для детей от компании «Native Class». Это предложение принципиально отличается от сотен других, так как для обучения мы используем не стандартную систему, а запатентованную технологию Native Class, где занятия проходят с носителем языка.
Занятия проходят:
- непосредственно в школе где обучается ваш ребенок – при условии, что проект реализуется в вашей школе.
- у вас дома при индивидуальных занятиях
- в международной школе Native Class в Москве
Наши преподаватели:
- граждане англоговорящих стран: Великобритания, США, Канада
- имеют сертификацию на преподавание английского языка как иностранного
- имеют позитивные личностные качества: они энергичные, креативные, коммуникабельные, ответственные
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский язык для детей с носителем
|8 ч.
|4500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Даниловский район, метро Тульская, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, офис 316
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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