NativeClass

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

4500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным, образованным, уверенным в себе человеком — запишите его на курсы английского языка для детей от компании «Native Class». Это предложение принципиально отличается от сотен других, так как для обучения мы используем не стандартную систему, а запатентованную технологию Native Class, где занятия проходят с носителем языка.

Занятия проходят:

  • непосредственно в школе где обучается ваш ребенок – при условии, что проект реализуется в вашей школе.
  • у вас дома при индивидуальных занятиях
  • в международной школе Native Class в Москве

Наши преподаватели:

  • граждане англоговорящих стран: Великобритания, США, Канада
  • имеют сертификацию на преподавание английского языка как иностранного
  • имеют позитивные личностные качества: они энергичные, креативные, коммуникабельные, ответственные
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский язык для детей с носителем 8 ч. 4500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Даниловский район, метро Тульская, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, офис 316 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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