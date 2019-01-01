Хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным, образованным, уверенным в себе человеком — запишите его на курсы английского языка для детей от компании «Native Class». Это предложение принципиально отличается от сотен других, так как для обучения мы используем не стандартную систему, а запатентованную технологию Native Class, где занятия проходят с носителем языка.

Занятия проходят:

непосредственно в школе где обучается ваш ребенок – при условии, что проект реализуется в вашей школе.

у вас дома при индивидуальных занятиях

в международной школе Native Class в Москве

Наши преподаватели: