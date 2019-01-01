Дата основания
2012 г.
Минимальная стоимость
12400 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
450 ₽/ак.час
Английский по Скайпу на Preply – это качественный и эффективный способ выучить язык с минимальными затратами времени и денег. Сегодня английский по умолчанию является международным. Владение этим языком открывает перед вами просторы для личностного и карьерного роста. Preply – удобная платформа, которая помогает ученикам найти наиболее подходящего им педагога из любого конца мира, в том числе и носителя языка. Рейтинговая система дает возможность быть уверенным в выборе!
Плюсы компании
- вы сможете выбирать из нескольких тысяч резюме, что дает вам возможность подобрать наиболее приемлемое для вас соотношение опыта преподавателя, его специализации и стоимости услуг;
- получите уникальную возможность пообщаться с носителем языка, не выходя из дома;
- сможете заниматься не только в онлайн-режиме, но и локально, найдя преподавателя из вашего города;
- получите возможность освоить не только английский, но и другие популярные языки, а также сможете подтянуть знание школьных предметов;
- сможете подготовиться к экзаменам, в том числе и зарубежным.
Начать оттачивать свой английский с нами можно всего в три шага:
выберете понравившегося репетитора, отправьте ему запрос и назначьте дату первого занятия.Нет времени искать репетитора? Для вас у нас есть специальный раздел, где вы сможете оставить объявление с такими параметрами: возраст ученика, уровень знаний, которого хотите достигнуть, и желаемая стоимость – нужный репетитор найдет вас сам!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Обучение с русскоязычным преподавателем
|24 ч.
|12400 за курс
|Обучение с носителем языка
|24 ч.
|24100 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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