Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!

Год основания: 2013 г.

ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.

Год основания: 2014 г.

Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.

Год основания: 2011 г.

На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.

Год основания: 2008 г.

Наша школа находится в самой высокой башне Европы - Башня Федерация на 18 этаже. Мы обучаем руководителей, топ-менеджеров, людей с определенными целями. Мы предлагаем индивидуальные, групповые, корпоративные и дистанционные занятия. Специфика нашей школы - это персонализированный подход, обучение только на английском языке, гибкость, нешаблонный подход к целям наших студентов. Наши преподаватели - это настоящие эксперты, которые строят образовательный процесс таким образом, чтобы студенты каждый раз ждали занятие и приходили замотивированные.

Год основания: 2017 г.

У вас есть желание, возможность и время начать изучать английский язык. Но этого, как оказалось, недостаточно. С проблемой выбора сталкивается каждый, кто задается вопросом найти курсы английского языка: рынок сегодня перенасыщен предложением.

А возможно, что вы уже давно изучаете язык, но кажется, что:

он невыносимо сложный;

нереально запомнить все временные формы и употребить их в нужном месте;

не можете перенести теорию в практику;

не можете правильно выразить свою мысль;

не успеваете за мыслью говорящего: он уже ее заканчивает, а вы только перевели в уме начало.

Ошибиться с выбором не хотелось бы ни новичку, ни более продвинутому. Особенно, когда дело касается потраченных денег и времени.

Как подобрать школу английского языка

К выбору школы английского важно подойти серьезно, ведь от этого зависит будущее:

планируете переезд за границу: необходимо пройти собеседование на получение визы;

подтверждаете диплом: надо сдать непростой экзамен;

устраиваетесь на работу в зарубежную компанию: впереди серьезное собеседование, от которого зависит выберут на должность вас или конкурента и пр.

В Москве достаточно много школ английского языка как для детей, так и для взрослых.

На что важно обращать внимание при выборе курсов английского языка:

продолжительность обучения: вам не должны обещать уровень Advanced уже через месяц;

наличие аккредитации организации и уровень подготовки преподавателей;

входной тест для определения уровня языка и возможность посетить пробное бесплатное занятие;

возможность выбора удобного времени, места и формат занятий (онлайн или «живое» обучение);

небольшие группы: изучение английского в группах более 10-ти человек должно вас насторожить.

Сколько стоят курсы в Москве

Цены на курсы английского языка в Москве варьируются: от 150 руб. за академический час и выше.

Стоимость чаще всего складывается из нескольких факторов:

престиж школы;

местоположение;

уровень преподавателя;

интенсивность обучения.

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