Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!
9000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.
16800 ₽/курс
2100 ₽/ак.час
Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.
20000 ₽/курс
679 ₽/ак.час
На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.
27000 ₽/курс
1150 ₽/ак.час
Наша школа находится в самой высокой башне Европы - Башня Федерация на 18 этаже. Мы обучаем руководителей, топ-менеджеров, людей с определенными целями. Мы предлагаем индивидуальные, групповые, корпоративные и дистанционные занятия. Специфика нашей школы - это персонализированный подход, обучение только на английском языке, гибкость, нешаблонный подход к целям наших студентов. Наши преподаватели - это настоящие эксперты, которые строят образовательный процесс таким образом, чтобы студенты каждый раз ждали занятие и приходили замотивированные.
14400 ₽/курс
2800 ₽/ак.час
У вас есть желание, возможность и время начать изучать английский язык. Но этого, как оказалось, недостаточно. С проблемой выбора сталкивается каждый, кто задается вопросом найти курсы английского языка: рынок сегодня перенасыщен предложением.
А возможно, что вы уже давно изучаете язык, но кажется, что:
- он невыносимо сложный;
- нереально запомнить все временные формы и употребить их в нужном месте;
- не можете перенести теорию в практику;
- не можете правильно выразить свою мысль;
- не успеваете за мыслью говорящего: он уже ее заканчивает, а вы только перевели в уме начало.
Ошибиться с выбором не хотелось бы ни новичку, ни более продвинутому. Особенно, когда дело касается потраченных денег и времени.
Как подобрать школу английского языка
К выбору школы английского важно подойти серьезно, ведь от этого зависит будущее:
- планируете переезд за границу: необходимо пройти собеседование на получение визы;
- подтверждаете диплом: надо сдать непростой экзамен;
- устраиваетесь на работу в зарубежную компанию: впереди серьезное собеседование, от которого зависит выберут на должность вас или конкурента и пр.
В Москве достаточно много школ английского языка как для детей, так и для взрослых.
На что важно обращать внимание при выборе курсов английского языка:
- продолжительность обучения: вам не должны обещать уровень Advanced уже через месяц;
- наличие аккредитации организации и уровень подготовки преподавателей;
- входной тест для определения уровня языка и возможность посетить пробное бесплатное занятие;
- возможность выбора удобного времени, места и формат занятий (онлайн или «живое» обучение);
- небольшие группы: изучение английского в группах более 10-ти человек должно вас насторожить.
Сколько стоят курсы в Москве
Цены на курсы английского языка в Москве варьируются: от 150 руб. за академический час и выше.
Стоимость чаще всего складывается из нескольких факторов:
- престиж школы;
- местоположение;
- уровень преподавателя;
- интенсивность обучения.
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