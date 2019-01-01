Посещать курсы английского языка - приятно и удобно на Пушкинской. В непосредственной близости к метро находятся школы английского языка English First, What’s Up School и ITEC. Пушкинская - станция, из которой можно выйти прямо на бульварное кольцо. Памятник А.С. Пушкину, кинотеатр “Пушкинский”, первый в истории России Макдоналдс и Benetton - вот далеко не полный список того, что располагается в шаговой доступности от “подземки”.