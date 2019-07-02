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C момента получения лицензии (2000 год ) и аккредитации University of Cambridge (2003 год) у нас повысили и повышают свою квалификацию выпускники МГУ, НИУ ВШЭ, Финуниверситета, МПГУ, МГЛУ и других ведущих ВУЗов страны, среди которых директора школ Москвы и других городов России, кандидаты филологических и педагогических наук, доценты, заведующие кафедрами иностранных языков и методики ведущих ВУЗов страны и обладатели наград «Учитель года».
Специалисты разных направлений успешно осваивают программы профессиональной переподготовки и получают новую квалификацию "Преподаватель/учитель английского языка" с правом ведения педагогической деятельности в различных областях образования.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс по английскому
|1 ч.
|750 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Тверской район, метро Площадь Революции, Гостиный двор, Ильинка, 4
|не указано
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