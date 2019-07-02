C момента получения лицензии (2000 год ) и аккредитации University of Cambridge (2003 год) у нас повысили и повышают свою квалификацию выпускники МГУ, НИУ ВШЭ, Финуниверситета, МПГУ, МГЛУ и других ведущих ВУЗов страны, среди которых директора школ Москвы и других городов России, кандидаты филологических и педагогических наук, доценты, заведующие кафедрами иностранных языков и методики ведущих ВУЗов страны и обладатели наград «Учитель года».

Специалисты разных направлений успешно осваивают программы профессиональной переподготовки и получают новую квалификацию "Преподаватель/учитель английского языка" с правом ведения педагогической деятельности в различных областях образования.