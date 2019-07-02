Queen’s English

Дата основания

2000 г.

Минимальная стоимость

750 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

654 ₽/ак.час

C момента получения лицензии (2000 год ) и аккредитации University of Cambridge (2003 год) у нас повысили и повышают свою квалификацию выпускники МГУ, НИУ ВШЭ, Финуниверситета, МПГУ, МГЛУ и других ведущих ВУЗов страны, среди которых директора школ Москвы и других городов России, кандидаты филологических и педагогических наук, доценты, заведующие кафедрами иностранных языков и методики ведущих ВУЗов страны и обладатели наград «Учитель года».

Специалисты разных направлений успешно осваивают программы профессиональной переподготовки и получают новую квалификацию  "Преподаватель/учитель английского языка" с правом ведения педагогической деятельности в различных областях образования.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 1 ч. 750 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Тверской район, метро Площадь Революции, Гостиный двор, Ильинка, 4 не указано Записаться на урок

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