Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 3

Smile English School

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Первый урок бесплатно
Скдика 20%
Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство.
4500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
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Год основания: - г.
Кол-во филиалов: 1

Комп Лэнг

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Комп Лэнг был основан в 1993 году как учебный центр иностранных языков для детей и взрослых, а в 2005 году на его базе был открыт Авиационный учебный центр
1500 ₽/курс
- ₽/ак.час
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У вас есть желание, возможность и время начать изучать английский язык. Но этого, как оказалось, недостаточно. С проблемой выбора сталкивается каждый, кто задается вопросом найти курсы английского языка: рынок сегодня перенасыщен предложением. 

А возможно, что вы уже давно изучаете язык, но кажется, что:

  • он невыносимо сложный;
  • нереально запомнить все временные формы и употребить их в нужном месте;
  • не можете перенести теорию в практику;
  • не можете правильно выразить свою мысль;
  • не успеваете за мыслью говорящего: он уже ее заканчивает, а вы только перевели в уме начало.

Ошибиться с выбором не хотелось бы ни новичку, ни более продвинутому. Особенно, когда дело касается потраченных денег и времени.

Как подобрать школу английского языка

К выбору школы английского важно подойти серьезно, ведь от этого зависит будущее:

  • планируете переезд за границу: необходимо пройти собеседование на получение визы;
  • подтверждаете диплом: надо сдать непростой экзамен;
  • устраиваетесь на работу в зарубежную компанию: впереди серьезное собеседование, от которого зависит выберут на должность вас или конкурента и пр. 

В Москве достаточно много школ английского языка как для детей, так и для взрослых.

На что важно обращать внимание при выборе курсов английского языка:

  • продолжительность обучения: вам не должны обещать уровень Advanced уже через месяц;
  • наличие аккредитации организации и уровень подготовки преподавателей;
  • входной тест для определения уровня языка и возможность посетить пробное бесплатное занятие;
  • возможность выбора удобного времени, места и формат занятий (онлайн или «живое» обучение);
  • небольшие группы: изучение английского в группах более 10-ти человек должно вас насторожить. 

Сколько стоят курсы в Москве

Цены на курсы английского языка в Москве варьируются: от 150 руб. за академический час и выше. 

Стоимость чаще всего складывается из нескольких факторов:

  • престиж школы;
  • местоположение;
  • уровень преподавателя;
  • интенсивность обучения. 

Рекомендуем обратить внимание на репетиторов по английскому языку: