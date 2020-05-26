Самая уютная языковая школа Москвы приглашает студентов всех уровней английского языка за новыми знаниями. В Say Yes! не только комфортно заниматься, школа еще и входит в ТОП-3 Москвы по версии рейтинга Enguide.

Вам предлагают изучать разный язык:

курс общего английского (для всех уровней, с носителями и русскоговорящими преподавателями);

интенсивный и поддерживающий, рассчитанный на улучшение разговорной практики, курсы;

узкоспециализированные курсы (для путешественников, бизнесменов и желающих усовершенствовать произношение);

подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE).

Можно легко остановить свой выбор именно на школе Say Yes!, потому что здесь масса преимуществ:

бесплатное входное тестирование и пробный урок;

акцент на разговорный английский;

современные пособия и собственная онлайн платформа;

скидки семьям и тем, кто приводит друзей, а также тем, кто покупает курс сразу по 3/6 месяцев;

печеньки и чай на переменах.

Школа предлагает вариативное расписание, все зависит только от ваших предпочтений и загруженности той или иной группы.

Длительность занятия от 2-2,5 академических часов, минимум 1-2 раза в неделю в группе до 10-ти человек.