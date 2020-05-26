Say Yes!

Дата основания

2013 г.

Минимальная стоимость

6000 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

700 ₽/ак.час

Самая уютная языковая школа Москвы приглашает студентов всех уровней английского языка за новыми знаниями. В Say Yes! не только комфортно заниматься, школа еще и входит в ТОП-3 Москвы по версии рейтинга Enguide. 

Вам предлагают изучать разный язык:

  • курс общего английского (для всех уровней, с носителями и русскоговорящими преподавателями);
  • интенсивный и поддерживающий, рассчитанный на улучшение разговорной практики, курсы;
  • узкоспециализированные курсы (для путешественников, бизнесменов и желающих усовершенствовать произношение);
  • подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE).

Можно легко остановить свой выбор именно на школе Say Yes!, потому что здесь масса преимуществ:

  • бесплатное входное тестирование и пробный урок;
  • акцент на разговорный английский;
  • современные пособия и собственная онлайн платформа;
  • скидки семьям и тем, кто приводит друзей, а также тем, кто покупает курс сразу по 3/6 месяцев;
  • печеньки и чай на переменах.

Школа предлагает вариативное расписание, все зависит только от ваших предпочтений и загруженности той или иной группы. 

Длительность занятия от 2-2,5 академических часов, минимум 1-2 раза в неделю в группе до 10-ти человек. 

 

 
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 20 ч. 7900 за курс
Интенсивный английский 32 ч. 10900 за курс
Бизнес-английский 20 ч. 6000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Пресненский район, метро Белорусская, Большая Грузинская, дом 61c1, этаж 3 Записаться на урок
Москва, Даниловский район, метро Павелецкая, Кожевническая, дом 14, корпус 1, строение 2, этаж 3 Записаться на урок

Отзывы

annailyakova11
26 мая 2020 | 16:47
Занимаюсь в школе в индивидуальном порядке. Очень удобное месторасположение. С началом карантина оценила спикинг клабы которые устраивает школа, всё продумано, учителя энтузиасты, для учеников школы они бесплатные,а так 350р. очень демократичная цена. Рекомендую.

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