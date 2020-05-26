Дата основания
2013 г.
Минимальная стоимость
6000 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
700 ₽/ак.час
Самая уютная языковая школа Москвы приглашает студентов всех уровней английского языка за новыми знаниями. В Say Yes! не только комфортно заниматься, школа еще и входит в ТОП-3 Москвы по версии рейтинга Enguide.
Вам предлагают изучать разный язык:
- курс общего английского (для всех уровней, с носителями и русскоговорящими преподавателями);
- интенсивный и поддерживающий, рассчитанный на улучшение разговорной практики, курсы;
- узкоспециализированные курсы (для путешественников, бизнесменов и желающих усовершенствовать произношение);
- подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE).
Можно легко остановить свой выбор именно на школе Say Yes!, потому что здесь масса преимуществ:
- бесплатное входное тестирование и пробный урок;
- акцент на разговорный английский;
- современные пособия и собственная онлайн платформа;
- скидки семьям и тем, кто приводит друзей, а также тем, кто покупает курс сразу по 3/6 месяцев;
- печеньки и чай на переменах.
Школа предлагает вариативное расписание, все зависит только от ваших предпочтений и загруженности той или иной группы.
Длительность занятия от 2-2,5 академических часов, минимум 1-2 раза в неделю в группе до 10-ти человек.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|20 ч.
|7900 за курс
|Интенсивный английский
|32 ч.
|10900 за курс
|Бизнес-английский
|20 ч.
|6000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Пресненский район, метро Белорусская, Большая Грузинская, дом 61c1, этаж 3
|Москва, Даниловский район, метро Павелецкая, Кожевническая, дом 14, корпус 1, строение 2, этаж 3
Отзывы
annailyakova11
26 мая 2020 | 16:47
Занимаюсь в школе в индивидуальном порядке. Очень удобное месторасположение. С началом карантина оценила спикинг клабы которые устраивает школа, всё продумано, учителя энтузиасты, для учеников школы они бесплатные,а так 350р. очень демократичная цена. Рекомендую.
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