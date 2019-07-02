Сеть языковых школ «Аллада»

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

1190 ₽/курс

Кол-во филиалов

40

Средняя стоимость

493 ₽/ак.час

Почему мы

Была идея: собрать команду высококлассных специалистов, чтобы вместе мы стали чем-то большим

Так в 2010 году мы придумали школу. Школа, миссией которой стало вывести консервативный рынок курсов английского языка из равновесия.

Самой большой проблемой рынка курсов иностранных языков является искренняя вера руководства языковых курсов в то, что они знают чему учить и как учить. А студентов спросить забыли?

В погоне за массовым сегментом школы иностранных языков максимально стандартизируют программы, время занятий, методику и т.д.

Мы пошли по другому пути. Мы разговариваем со студентом. Много разговариваем. Мы выясняем, что Вам действительно надо.

1. Мы годами проводили исследования, чтобы понять в каких районах Москвы студентам будет максимально комфортно заниматься. Мы открыли 40 филиалов, комфортно расположенных рядом с Вами.

2. Мы создали единственную в России систему безлимитного посещения. Это как в фитнес-клубе. Вы берете в руки расписание, выбираете время и идете заниматься языком на Ваш уровень в любые удобные часы на удобной площадке. Записываться никуда не надо. Любой педагог с удовольствием примет Вас в свою группу.

3. Цена курсов должна быть адекватной уровню знаний, который получает студент. Вы можете выбрать любую форму оплаты: от единоразовой до помесячной, используя полностью возвратный академический кредит (Allada School имеет Лицензию Департамента образования г. Москвы и Вы можете ежегодно получать налоговый вычет в районном МФЦ, потратив на это 10 минут времени).

4. Педагоги – это наша гордость. Академический отдел Allada School ежедневно проделывает огромную работу по поиску настоящих экспертов в преподавании. Преподаватели подбираются не только по ВУЗу, который они заканчивали, но и по темпераменту. Группа и преподаватель, к которому вы попадете, будут полностью соответствовать Вашему эмоциональному портрету.

Занятия в ALLADA SCHOOL проходят ежедневно с 9:00 до 23:00. Количество посещений в неделю вы выбираете самостоятельно. Каждое занятие длится 1 час 20 минут. При индивидуальных занятиях или обучении в офисе прилагается гарантия на обучение.

После прохождения курса иностранного языка вы сможете забыть страх общения и реализовать свою мечту. Также школа «Аллада» дарит бонус — тестирование уровня владения иностранного языка совершенно бесплатно

Теперь самое главное – это атмосфера в Алладе. Она дружная и какая-то семейная с кучей веселых мероприятий.

Записывайтесь на консультацию на сайте школы и мы поможем вам сделать выбор!

 

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Групповое обучение, время на выбор с 9.00 до 15.00 16 ч. 7900 за курс
Групповое обучение, время на выбор с 9.00 до 23.00 32 ч. 9300 за курс
Индивидуальные занятия по английскому 1 ч. 1190 за курс
Занятия в офисе 1 ч. 1290 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Тверской район, метро Чеховская, Страстной Бульвар 6, стр.1 не указано Записаться на урок
Москва, район Арбат, метро Арбатская, Улица Новый Арбат, 15 не указано Записаться на урок
Москва, Пресненский район, метро Баррикадная, Баррикадная улица, д.8, стр.5а не указано Записаться на урок
Москва, Басманный район, метро Электрозаводская, Переведеновский пер., 17 к.1 не указано Записаться на урок
Москва, Тверской район, метро Белорусская, Лесная улица, 7, корп.2 не указано Записаться на урок
Москва не указано Записаться на урок
Москва, Алексеевский район, метро ВДНХ, улица Ярославская д.8 к.3 не указано Записаться на урок
Москва, Пресненский район, метро Улица 1905 года, Улица 1905 года, д. 8 не указано Записаться на урок
Москва, Мещанский район, метро Достоевская, Ул. Советской Армии, д.8 не указано Записаться на урок
Москва, Войковский район, метро Войковская, Улица Зои и Александра Космодемьянских, 8к1 не указано Записаться на урок
Москва, район Выхино-Жулебино, метро Жулебино, Ул. Тарханская, 4 не указано Записаться на урок
Москва, Мещанский район, метро Кузнецкий Мост, Ул. Кузнецкий мост, 22 не указано Записаться на урок
Москва, Басманный район, метро Курская, Ул. Земляной Вал, 30 не указано Записаться на урок
Москва, район Марьина Роща, метро Марьина Роща, Ул. Сущёвский Вал, 57 не указано Записаться на урок
Москва, Тверской район, метро Маяковская, 1-я Брестская ул., 13 не указано Записаться на урок
Москва, район Северное Медведково, метро Медведково, Ул. Грекова, 3 не указано Записаться на урок
Москва, метро Митино, Ул. Митинская, 28 а не указано Записаться на урок
Москва, район Новогиреево, метро Новогиреево, Союзный проспект, 14/9 не указано Записаться на урок
Москва, Тверской район, метро Менделеевская, Новослободская улица, 23 не указано Записаться на урок
Москва, район Якиманка, метро Полянка, Ул. Большая Якиманка 35, стр.1 не указано Записаться на урок
Москва, район Щукино, метро Октябрьское Поле, Ул. Маршала Малиновского, 8 не указано Записаться на урок
Москва, район Орехово-Борисово Северное, метро Орехово, Шипиловский пр-д, 39 не указано Записаться на урок
Москва, район Отрадное, метро Отрадное, ул. Хачатуряна, д.18 не указано Записаться на урок
Москва, Даниловский район, метро Автозаводская, Павелецкая, 2, стр.3 не указано Записаться на урок
Москва, район Хамовники, метро Парк культуры, Зубовский б-р, 17c1 не указано Записаться на урок
Москва, район Измайлово, метро Первомайская, 8-я Парковая ул., 26 не указано Записаться на урок
Москва, район Преображенское, метро Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д.52, с.4 не указано Записаться на урок
Москва, Академический район, метро Профсоюзная, Профсоюзная улица, 24 не указано Записаться на урок
Москва, Тверской район, метро Чеховская, Страстной Бульвар, 6, стр. 1 не указано Записаться на урок
Москва, Бутырский район, метро Савёловская, Бутырская ул., 4 не указано Записаться на урок
Москва, Бабушкинский район, метро Свиблово, ул. Кольская, д.2, к.6 не указано Записаться на урок
Москва, район Соколиная Гора, метро Семёновская, Семёновская площадь, 7 не указано Записаться на урок
Москва, район Сокольники, метро Сокольники, Русаковская улица, 28 не указано Записаться на урок
Москва, район Строгино, метро Строгино, Строгинский бульвар, 9 не указано Записаться на урок
Москва, Таганский район, метро Марксистская, Воронцовская улица, 4 не указано Записаться на урок
Москва, Тимирязевский район, метро Тимирязевская, Дмитровское шоссе, 13А не указано Записаться на урок
Москва, Донской район, метро Тульская, Большая Тульская ул., 52 не указано Записаться на урок
Москва, район Раменки, метро Университет, проспект Вернадского, 6, с 3 не указано Записаться на урок
Москва, район Чертаново Северное, метро Чертановская, Балаклавский проспект, 3 не указано Записаться на урок
Москва, Красносельский район, метро Тургеневская, Мясницкая ул., д.17, стр. 1 не указано Записаться на урок

Отзывы

Сонрин Сорин
2 года назад
Хочу похвалить данную школу. Мне для работы нужен был испанский обратился сюда и в целом не пожалел. Современный стиль обучения цены доступные.
fatalmod
2 года назад
Доволен, что действительно смог здесь наконец-то выучить английский язык, на котором сейчас говорю отлично просто. Были некоторые проблемы с пониманием разговорного языка, но эти трудности удалось преодолеть. Отличная школа.
Ольга Сонина
2 года назад
Английский я учила в Алладе. Мне нужна была качественная и действенная система изучения, заточенная под живое общение. Аллада в этом плане идеальные курсы. Мастерство профессиональных преподавателей в сочетании с расслабленной, комфортной атмосферой дают прекрасные результаты. Система посещения безлимитная, можно заниматься хоть каждый день, и посещать разговорные клубы! Большой выбор школ в Москве. Я нашла недалеко от дома. И что немаловажно, это стоит не так дорого. Я очень довольна этими курсами!
Марина Бурцева
3 года назад
Мне нравятся занятия в этой школе. Отличная методика обучения. Недорого и рядом с домом. За короткое время удалось улучшить разговорную речь. Преподаватели квалифицированные.
Ирина Баева
3 года назад
Подтягивала в Allada School свой уровень английского языка, был языковой барьер. Что понравилось в системе преподавания - здесь очень располагающая атмосфера, ребята, которые действительно заинтересованы в знаниях, и возможность общения с носителем языка. Я очень довольна результатом, и, главное, теперь я не боюсь говорить на английском.

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