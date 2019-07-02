Так в 2010 году мы придумали школу. Школа, миссией которой стало вывести консервативный рынок курсов английского языка из равновесия.

Самой большой проблемой рынка курсов иностранных языков является искренняя вера руководства языковых курсов в то, что они знают чему учить и как учить. А студентов спросить забыли?

В погоне за массовым сегментом школы иностранных языков максимально стандартизируют программы, время занятий, методику и т.д.

Мы пошли по другому пути. Мы разговариваем со студентом. Много разговариваем. Мы выясняем, что Вам действительно надо.

1. Мы годами проводили исследования, чтобы понять в каких районах Москвы студентам будет максимально комфортно заниматься. Мы открыли 40 филиалов, комфортно расположенных рядом с Вами.

2. Мы создали единственную в России систему безлимитного посещения. Это как в фитнес-клубе. Вы берете в руки расписание, выбираете время и идете заниматься языком на Ваш уровень в любые удобные часы на удобной площадке. Записываться никуда не надо. Любой педагог с удовольствием примет Вас в свою группу.

3. Цена курсов должна быть адекватной уровню знаний, который получает студент. Вы можете выбрать любую форму оплаты: от единоразовой до помесячной, используя полностью возвратный академический кредит (Allada School имеет Лицензию Департамента образования г. Москвы и Вы можете ежегодно получать налоговый вычет в районном МФЦ, потратив на это 10 минут времени).

4. Педагоги – это наша гордость. Академический отдел Allada School ежедневно проделывает огромную работу по поиску настоящих экспертов в преподавании. Преподаватели подбираются не только по ВУЗу, который они заканчивали, но и по темпераменту. Группа и преподаватель, к которому вы попадете, будут полностью соответствовать Вашему эмоциональному портрету. Занятия в ALLADA SCHOOL проходят ежедневно с 9:00 до 23:00. Количество посещений в неделю вы выбираете самостоятельно. Каждое занятие длится 1 час 20 минут. При индивидуальных занятиях или обучении в офисе прилагается гарантия на обучение. После прохождения курса иностранного языка вы сможете забыть страх общения и реализовать свою мечту. Также школа «Аллада» дарит бонус — тестирование уровня владения иностранного языка совершенно бесплатно