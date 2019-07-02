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Так в 2010 году мы придумали школу. Школа, миссией которой стало вывести консервативный рынок курсов английского языка из равновесия.
Самой большой проблемой рынка курсов иностранных языков является искренняя вера руководства языковых курсов в то, что они знают чему учить и как учить. А студентов спросить забыли?
В погоне за массовым сегментом школы иностранных языков максимально стандартизируют программы, время занятий, методику и т.д.
Мы пошли по другому пути. Мы разговариваем со студентом. Много разговариваем. Мы выясняем, что Вам действительно надо.
1. Мы годами проводили исследования, чтобы понять в каких районах Москвы студентам будет максимально комфортно заниматься. Мы открыли 40 филиалов, комфортно расположенных рядом с Вами.
2. Мы создали единственную в России систему безлимитного посещения. Это как в фитнес-клубе. Вы берете в руки расписание, выбираете время и идете заниматься языком на Ваш уровень в любые удобные часы на удобной площадке. Записываться никуда не надо. Любой педагог с удовольствием примет Вас в свою группу.
3. Цена курсов должна быть адекватной уровню знаний, который получает студент. Вы можете выбрать любую форму оплаты: от единоразовой до помесячной, используя полностью возвратный академический кредит (Allada School имеет Лицензию Департамента образования г. Москвы и Вы можете ежегодно получать налоговый вычет в районном МФЦ, потратив на это 10 минут времени).
4. Педагоги – это наша гордость. Академический отдел Allada School ежедневно проделывает огромную работу по поиску настоящих экспертов в преподавании. Преподаватели подбираются не только по ВУЗу, который они заканчивали, но и по темпераменту. Группа и преподаватель, к которому вы попадете, будут полностью соответствовать Вашему эмоциональному портрету.
Занятия в ALLADA SCHOOL проходят ежедневно с 9:00 до 23:00. Количество посещений в неделю вы выбираете самостоятельно. Каждое занятие длится 1 час 20 минут. При индивидуальных занятиях или обучении в офисе прилагается гарантия на обучение.
После прохождения курса иностранного языка вы сможете забыть страх общения и реализовать свою мечту. Также школа «Аллада» дарит бонус — тестирование уровня владения иностранного языка совершенно бесплатно
Записывайтесь на консультацию на сайте школы и мы поможем вам сделать выбор!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Групповое обучение, время на выбор с 9.00 до 15.00
|16 ч.
|7900 за курс
|Групповое обучение, время на выбор с 9.00 до 23.00
|32 ч.
|9300 за курс
|Индивидуальные занятия по английскому
|1 ч.
|1190 за курс
|Занятия в офисе
|1 ч.
|1290 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Тверской район, метро Чеховская, Страстной Бульвар 6, стр.1
|не указано
|Москва, район Арбат, метро Арбатская, Улица Новый Арбат, 15
|не указано
|Москва, Пресненский район, метро Баррикадная, Баррикадная улица, д.8, стр.5а
|не указано
|Москва, Басманный район, метро Электрозаводская, Переведеновский пер., 17 к.1
|не указано
|Москва, Тверской район, метро Белорусская, Лесная улица, 7, корп.2
|не указано
|Москва
|не указано
|Москва, Алексеевский район, метро ВДНХ, улица Ярославская д.8 к.3
|не указано
|Москва, Пресненский район, метро Улица 1905 года, Улица 1905 года, д. 8
|не указано
|Москва, Мещанский район, метро Достоевская, Ул. Советской Армии, д.8
|не указано
|Москва, Войковский район, метро Войковская, Улица Зои и Александра Космодемьянских, 8к1
|не указано
|Москва, район Выхино-Жулебино, метро Жулебино, Ул. Тарханская, 4
|не указано
|Москва, Мещанский район, метро Кузнецкий Мост, Ул. Кузнецкий мост, 22
|не указано
|Москва, Басманный район, метро Курская, Ул. Земляной Вал, 30
|не указано
|Москва, район Марьина Роща, метро Марьина Роща, Ул. Сущёвский Вал, 57
|не указано
|Москва, Тверской район, метро Маяковская, 1-я Брестская ул., 13
|не указано
|Москва, район Северное Медведково, метро Медведково, Ул. Грекова, 3
|не указано
|Москва, метро Митино, Ул. Митинская, 28 а
|не указано
|Москва, район Новогиреево, метро Новогиреево, Союзный проспект, 14/9
|не указано
|Москва, Тверской район, метро Менделеевская, Новослободская улица, 23
|не указано
|Москва, район Якиманка, метро Полянка, Ул. Большая Якиманка 35, стр.1
|не указано
|Москва, район Щукино, метро Октябрьское Поле, Ул. Маршала Малиновского, 8
|не указано
|Москва, район Орехово-Борисово Северное, метро Орехово, Шипиловский пр-д, 39
|не указано
|Москва, район Отрадное, метро Отрадное, ул. Хачатуряна, д.18
|не указано
|Москва, Даниловский район, метро Автозаводская, Павелецкая, 2, стр.3
|не указано
|Москва, район Хамовники, метро Парк культуры, Зубовский б-р, 17c1
|не указано
|Москва, район Измайлово, метро Первомайская, 8-я Парковая ул., 26
|не указано
|Москва, район Преображенское, метро Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д.52, с.4
|не указано
|Москва, Академический район, метро Профсоюзная, Профсоюзная улица, 24
|не указано
|Москва, Тверской район, метро Чеховская, Страстной Бульвар, 6, стр. 1
|не указано
|Москва, Бутырский район, метро Савёловская, Бутырская ул., 4
|не указано
|Москва, Бабушкинский район, метро Свиблово, ул. Кольская, д.2, к.6
|не указано
|Москва, район Соколиная Гора, метро Семёновская, Семёновская площадь, 7
|не указано
|Москва, район Сокольники, метро Сокольники, Русаковская улица, 28
|не указано
|Москва, район Строгино, метро Строгино, Строгинский бульвар, 9
|не указано
|Москва, Таганский район, метро Марксистская, Воронцовская улица, 4
|не указано
|Москва, Тимирязевский район, метро Тимирязевская, Дмитровское шоссе, 13А
|не указано
|Москва, Донской район, метро Тульская, Большая Тульская ул., 52
|не указано
|Москва, район Раменки, метро Университет, проспект Вернадского, 6, с 3
|не указано
|Москва, район Чертаново Северное, метро Чертановская, Балаклавский проспект, 3
|не указано
|Москва, Красносельский район, метро Тургеневская, Мясницкая ул., д.17, стр. 1
|не указано
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