Smart Education

Дата основания

2007 г.

Минимальная стоимость

15300 ₽/курс

Кол-во филиалов

4

Средняя стоимость

600 ₽/ак.час

Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.

Стать преподавателем Smart Education непросто. Нужно иметь многолетний опыт работы, высшее педагогическое образование, кембриджские сертификаты TKT и САЕ. Но это только основа, видимая часть айсберга! Главное вы увидите на уроках: мы превращаем язык из скучного школьного предмета в средство общения. А как это нам удается — вот главное волшебство, дар, которым должен обладать настоящий преподаватель!

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 120 ч. 15300 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Нижний Новгород, метро Горьковская, ул. Горького, д. 218/22 не указано Записаться на урок
Нижний Новгород, метро Ленинская, пр-т Ленина, д. 17 не указано Записаться на урок
Москва, район Митино, метро Митино, Митинская ул., д. 40 не указано Записаться на урок
Москва, район Черёмушки, метро Новые Черёмушки, ул. Профсоюзная, д. 43к1 не указано Записаться на урок

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