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Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.
Стать преподавателем Smart Education непросто. Нужно иметь многолетний опыт работы, высшее педагогическое образование, кембриджские сертификаты TKT и САЕ. Но это только основа, видимая часть айсберга! Главное вы увидите на уроках: мы превращаем язык из скучного школьного предмета в средство общения. А как это нам удается — вот главное волшебство, дар, которым должен обладать настоящий преподаватель!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|120 ч.
|15300 за курс
|Адрес
|График работы
|Нижний Новгород, метро Горьковская, ул. Горького, д. 218/22
|не указано
|Нижний Новгород, метро Ленинская, пр-т Ленина, д. 17
|не указано
|Москва, район Митино, метро Митино, Митинская ул., д. 40
|не указано
|Москва, район Черёмушки, метро Новые Черёмушки, ул. Профсоюзная, д. 43к1
|не указано
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