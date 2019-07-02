Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.

Стать преподавателем Smart Education непросто. Нужно иметь многолетний опыт работы, высшее педагогическое образование, кембриджские сертификаты TKT и САЕ. Но это только основа, видимая часть айсберга! Главное вы увидите на уроках: мы превращаем язык из скучного школьного предмета в средство общения. А как это нам удается — вот главное волшебство, дар, которым должен обладать настоящий преподаватель!